Dobrodelen tudi Roglič, v dobre namene zbral 45.000 evrov

Pri velodromu v Češči vasi na obrobju Novega mesta se je zbralo nekaj več kot 400 prijavljenih kolesarjev in gostje Rogličevih osebnih pokroviteljev. Skupaj so prekolesarili 70 kilometrov ob reki Krki, vrhunec pa je pomenil vzpon na Trško goro, katerega je kot prvi premagal prav Primož Roglič.
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
Na spustu s Trške gore je padel predsednik Kolesarske zveze Pavel Marđonović, a jo je odnesel le s povezano roko, so še zapisali pri MMC.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.