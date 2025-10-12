Svetli način
Kolesarstvo

Dobrodelen tudi Roglič, v dobre namene zbral 45.000 evrov

Novo mesto, 12. 10. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 28 minutami

STA
3

Tako kot Tadej Pogačar se je tudi Primož Roglič od sezone poslovil z dobrodelno prireditvijo. Skupaj s svojo fundacijo, ki podpira različne socialne projekte, je Zlati krog pripravil v Novem mestu, kjer so skupaj s prijavninami za kolesarjenje z Rogličem in prodajo dresov na dražbi zbrali 45.000 evrov, poroča MMC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri velodromu v Češči vasi na obrobju Novega mesta se je zbralo nekaj več kot 400 prijavljenih kolesarjev in gostje Rogličevih osebnih pokroviteljev. Skupaj so prekolesarili 70 kilometrov ob reki Krki, vrhunec pa je pomenil vzpon na Trško goro, katerega je kot prvi premagal prav Primož Roglič.

Na spustu s Trške gore je padel predsednik Kolesarske zveze Pavel Marđonović, a jo je odnesel le s povezano roko, so še zapisali pri MMC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kolesarstvo primož roglič dobrodelnost
Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

KOMENTARJI (3)

Šumsko voče
12. 10. 2025 21.22
Rogla👑
0 0
PuabloC
12. 10. 2025 21.15
+1
Naši matadorji, Rogla, pogi, moha, lzka, janx2 in prihajajoča generacija talentov. Vamos🦵🫁
1 0
Noleani
12. 10. 2025 20.52
+2
Lepo od Rogle.
2 0
