Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

'Dokazal sem, da lahko še vedno tekmujem z najboljšimi'

Granada, 14. 09. 2026 07.48 pred 14 minutami 3 min branja 4

Avtor:
A.V. STA
Primož Roglič

Slovenski kolesar Primož Roglič je po zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem, Špancem Enricom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.

Na sobotni kraljevski etapi je še zadnjič poskusil najti pot do zmage, a ni imel dovolj moči. "Bila je izredno težka kraljevska etapa, kot se temu spodobi. Na koncu sem naredil, kar se je dalo in zato na to drugo mesto gledam kot na zmago," je dejal Primož Roglič pred zaključno etapo na letošnji Vuelti.

Na dirko je Zasavec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtomobilom konec julija. Izpustil je tudi pripravljalno dirko po Burgosu in klasiko San Sebastian. Kljub temu se je po prvem polnem tednu po odstopu prvega favorita Vuelte Tadeja Pogačarja znašel v boju za skupno vodstvo z Enricom Masom in Avstrijcem Felixom Gallom.

Najboljša trojica na Vuelti 2026: z leve proti desni - Primož Roglič, Enric Mas in Felix Gall
Najboljša trojica na Vuelti 2026: z leve proti desni - Primož Roglič, Enric Mas in Felix Gall
FOTO: AP

Špansko pentljo je Mas dobil 2:15 minute pred Rogličem, Gall je bil še 29 sekund zadaj. V Rogličevi ekipi so glede na okrnjene priprave tempirali napade za zadnji teden dirke. Osrednji cilj je bila vožnja na čas v 18. etapi v okolici Jereza, kjer pa je Masu uspel izvrstni kronometer, s katerim je bolj ali manj strl sanje Zasavca po peti skupni zmagi v Španiji.

Tudi v preostalih dveh gorskih etapah je Španec nato pokazal, da ga navkreber tokratni Roglič ne more ogroziti. Čeprav so v zadnjih dneh tudi Rogličevi pomočniki bili večkrat kot v prvih dveh tednih poleg Slovenca v težkih vzponih, ta ni našel dovolj moči za preobrat.

Primož Roglič je po zaključku letošnje Vuelte namignil, da bi utegnil celo zaključiti svojo bogato športno pot.
Primož Roglič je po zaključku letošnje Vuelte namignil, da bi utegnil celo zaključiti svojo bogato športno pot.
FOTO: Profimedia

"Vsak si želi zmagati ali pa doseči največ. In vedno sem rekel, da včasih to pomeni, da zmagaš, pa naj bo z minuto prednosti ali pa s sekundo prednosti, včasih pa, da zaključiš dirko. Jaz sem svojo zmago dosegel s tem, da sem drugi v skupni razvrstitvi."

Čeprav je bilo med poznavalci nekaj vprašanj glede njegovih pomočnikov, je povedal, da je bil z ekipo zadovoljen. "To so sicer stvari, podobno kot je trasa, na katere pač nimam vpliva. Vedno želim iztisniti največ iz danega položaja in menim, da smo naredili, kar smo lahko. Zelo sem zadovoljen z vsemi fanti."

Primož Roglič je na letošnji dirki po Španiji osvojil končno drugo mesto. Zmagovalec je postal Španec Enric Mas.
Primož Roglič je na letošnji dirki po Španiji osvojil končno drugo mesto. Zmagovalec je postal Španec Enric Mas.
FOTO: Profimedia

Zanj se bo sezona nadaljevala z nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo ob odsotnosti Pogačarja eno glavnih orožij slovenske reprezentance. Na sklepni novinarski konferenci dirke po Španiji je potrdil tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu, poznavalci pa ga pričakujejo tudi na dirki po Lombardiji.

Na svetovnem prvenstvu želi predvsem uživati, konkretnih ciljev nima. "Noge so sicer zdaj ogrete po teh treh tednih. Nimam pravih pričakovanj, moja prva želja je, da grem v Kanado, kjer še nisem bil, in da prikažem svojo najboljšo predstavo, potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo v rezultatskem smislu," je dejal na sklepni novinarski konferenci v Granadi.

"Dokazal sem, da lahko še vedno tekmujem z najboljšimi," je po zaključku dirke po Španiji dejal drugouvrščeni Primož Roglič.
"Dokazal sem, da lahko še vedno tekmujem z najboljšimi," je po zaključku dirke po Španiji dejal drugouvrščeni Primož Roglič.
FOTO: Profimedia

Po zaključni etapi Vuelte pa se bodo glede na njegove besede in dejanja v cilju bržkone začela tudi ugibanja o njegovi prihodnosti. Kamere so ga ujele ob mahanju gledalcem v zadnjem krogu, ob tem so španski novinarji dejali, da se je poslavljal. Na enem od posnetkov pred etapo pa je bilo videti, kako pristopi k navijaču, ki drži napis "Primož, ne upokoji se", pri čemer je v odzivu z roko naredil kretnjo tako-tako.

Zato je bilo eno od osrednjih vprašanj na novinarski, ali se bo vrnil na Vuelto prihodnjo sezono. "Morda. Ampak ne vem v kakšnem stanju ali vlogi. Morda samo kot gledalec. Bomo videli. Zdaj bom šel naprej dan po dnevu. Ravnokar sem zaključil Vuelto in bom v nadaljevanju predvsem želel uživati na SP, potem pa bomo videli. Do naslednje Vuelte je še leto dni, bomo videli. Dokazal pa sem, da še vedno lahko tekmujem z najboljšimi," je še dodal Roglič.

kolesarstvo dirka po španiji primož roglič odzivi

Mas potrdil zmago na Vuelti, Roglič odličen drugi, Omrzel sedmi

24ur.com Mas potrdil zmago na Vuelti, Roglič odličen drugi, Omrzel sedmi
24ur.com Roglič: V zadnjih treh dneh sem pošteno trpel
24ur.com Bagnaia: Neverjetno, nimam še pravih besed
24ur.com Roglič optimističen pred zadnjim tednom: V popolnem položaju sem
24ur.com Kaj lahko pričakujemo od Rogliča in Pogačarja, ki sta presegla že vse mejnike?
24ur.com Koren: Roglič je pokazal, da je še vedno v samem vrhu
24ur.com Nikoli ni bilo dvomov: Pogačar prišel do tretje etapne zmage
Priporoča
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
14. 09. 2026 08.20
Ce bi imel bolšo ekipo bi zmagal,tud drugo mesto ni šfoh 💪
Odgovori
+2
2 0
4krogci
14. 09. 2026 08.06
Dejmo bit posteni…letosna Vuelta je bila ko ena C skupina kolesarjev za TDF….posledicno tudi nezanimiva..
Odgovori
+2
3 1
Nidani
14. 09. 2026 08.15
Ti prikimavam!
Odgovori
+1
1 0
obožeobože
14. 09. 2026 08.06
Roglič je kot vino! Starejši je, boljši je.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Težka torba, boleč hrbet? Fizioterapevt staršem polaga na srce to
Raztezanje za nosečnice: Vaje za krepitev in preprečevanje poškodb
Raztezanje za nosečnice: Vaje za krepitev in preprečevanje poškodb
10 minut branja na dan lahko za otroka pomeni veliko več, kot si predstavljate
10 minut branja na dan lahko za otroka pomeni veliko več, kot si predstavljate
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
zadovoljna
Portal
Pri 90 letih osvojila Emmyja in dokazala, da leta zanjo niso ovira
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos
Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos
Ločitev ženske udari po žepu precej bolj kot moške
Ločitev ženske udari po žepu precej bolj kot moške
vizita
Portal
Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol
Želite jesti bolj zdravo, pa ne veste, kje začeti? Naredite najprej to
Želite jesti bolj zdravo, pa ne veste, kje začeti? Naredite najprej to
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Zakaj je hoja ena najboljših jesenskih telesnih aktivnosti
Zakaj je hoja ena najboljših jesenskih telesnih aktivnosti
cekin
Portal
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
moskisvet
Portal
Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Za ženino afero izvedel od njenega ljubimca: njena zgodba je sprožila velik škandal
Za ženino afero izvedel od njenega ljubimca: njena zgodba je sprožila velik škandal
Bila je eden največjih seks simbolov 90. let: poglejte, kako je videti danes
Bila je eden največjih seks simbolov 90. let: poglejte, kako je videti danes
dominvrt
Portal
Trdovratna rja v prhi? Ta trik jo lahko odstrani
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951