'Dokazal sem, da lahko še vedno tekmujem z najboljšimi'

Na sobotni kraljevski etapi je še zadnjič poskusil najti pot do zmage, a ni imel dovolj moči. "Bila je izredno težka kraljevska etapa, kot se temu spodobi. Na koncu sem naredil, kar se je dalo in zato na to drugo mesto gledam kot na zmago," je dejal Primož Roglič pred zaključno etapo na letošnji Vuelti. Na dirko je Zasavec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtomobilom konec julija. Izpustil je tudi pripravljalno dirko po Burgosu in klasiko San Sebastian. Kljub temu se je po prvem polnem tednu po odstopu prvega favorita Vuelte Tadeja Pogačarja znašel v boju za skupno vodstvo z Enricom Masom in Avstrijcem Felixom Gallom.

Najboljša trojica na Vuelti 2026: z leve proti desni - Primož Roglič, Enric Mas in Felix Gall FOTO: AP

Špansko pentljo je Mas dobil 2:15 minute pred Rogličem, Gall je bil še 29 sekund zadaj. V Rogličevi ekipi so glede na okrnjene priprave tempirali napade za zadnji teden dirke. Osrednji cilj je bila vožnja na čas v 18. etapi v okolici Jereza, kjer pa je Masu uspel izvrstni kronometer, s katerim je bolj ali manj strl sanje Zasavca po peti skupni zmagi v Španiji. Tudi v preostalih dveh gorskih etapah je Španec nato pokazal, da ga navkreber tokratni Roglič ne more ogroziti. Čeprav so v zadnjih dneh tudi Rogličevi pomočniki bili večkrat kot v prvih dveh tednih poleg Slovenca v težkih vzponih, ta ni našel dovolj moči za preobrat.

Primož Roglič je po zaključku letošnje Vuelte namignil, da bi utegnil celo zaključiti svojo bogato športno pot. FOTO: Profimedia

"Vsak si želi zmagati ali pa doseči največ. In vedno sem rekel, da včasih to pomeni, da zmagaš, pa naj bo z minuto prednosti ali pa s sekundo prednosti, včasih pa, da zaključiš dirko. Jaz sem svojo zmago dosegel s tem, da sem drugi v skupni razvrstitvi." Čeprav je bilo med poznavalci nekaj vprašanj glede njegovih pomočnikov, je povedal, da je bil z ekipo zadovoljen. "To so sicer stvari, podobno kot je trasa, na katere pač nimam vpliva. Vedno želim iztisniti največ iz danega položaja in menim, da smo naredili, kar smo lahko. Zelo sem zadovoljen z vsemi fanti."

Primož Roglič je na letošnji dirki po Španiji osvojil končno drugo mesto. Zmagovalec je postal Španec Enric Mas. FOTO: Profimedia

Zanj se bo sezona nadaljevala z nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo ob odsotnosti Pogačarja eno glavnih orožij slovenske reprezentance. Na sklepni novinarski konferenci dirke po Španiji je potrdil tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu, poznavalci pa ga pričakujejo tudi na dirki po Lombardiji. Na svetovnem prvenstvu želi predvsem uživati, konkretnih ciljev nima. "Noge so sicer zdaj ogrete po teh treh tednih. Nimam pravih pričakovanj, moja prva želja je, da grem v Kanado, kjer še nisem bil, in da prikažem svojo najboljšo predstavo, potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo v rezultatskem smislu," je dejal na sklepni novinarski konferenci v Granadi.

"Dokazal sem, da lahko še vedno tekmujem z najboljšimi," je po zaključku dirke po Španiji dejal drugouvrščeni Primož Roglič. FOTO: Profimedia