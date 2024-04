So korenine pod asfaltom povzročile grozljivi padec na dirki po Baskiji?

36 kilometrov je bilo do cilja četrte etape, ko je skupina kolesarjev v glavnini v desnem zavoju pri visoki hitrosti izgubila nadzor. Kar 12 se jih je znašlo na tleh, šest so jih odpeljali v bolnišnico, med njimi tudi Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela. Primož Roglič jo je odnesel nekoliko bolje, saj ga je odpeljal ekipni avtomobil, a tudi on je moral predčasno končati svoje nastope v Baskiji.

Padec se je začel, potem ko sta "zapela" Natnael Tesfatstion (Lidl-Trek) in Evenepoel (Soudal-QuickStep). Jasno je, da so kolesarji v zavoj vstopili pri veliki hitrosti, saj se je cesta spuščala, kaj več pa trenutno še ni znanega.