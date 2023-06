V odsotnosti Pogačarja se do nedelje obeta odprt boj za zeleno majico

Kot je ocenil direktor dirke Bogdan Fink iz novomeškega kluba Adria Mobil, letošnja trasa ponuja priložnosti tako hribolazcem kot tudi sprinterjem. "Računamo, da bo dirka izredno zanimiva, različni profili kolesarjev bodo imeli možnost, da se izkažejo in glede na to, da zaradi poškodbe ni Tadeja Pogačarja, menim, da je dirka odprta za vse," je dejal.

Zmagovalec zadnjih dveh slovenskih pentelj je imel dirko znova na svojem programu, a mu je poškodba zapestja konec aprila na dirki Liege-Bastogne-Liege prekrižala načrte. Organizatorji pa kljub temu obljubljajo močno slovensko udeležbo. Kot člani ekip svetovne serije bodo na njej nastopili Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco-Alula) in Domen Novak (UAE Team-Emirates).

Prvo ime ekipe iz Združenih arabskih emiratov bo ob pomoči Novaka Italijan Diego Ulissi, sicer prav tako dvakratni zmagovalec skupne razvrstitve v Sloveniji leta 2011 in 2019. Ta je danes o svojih možnostih govoril skromno. "Upam, da sem se po Giru že dobro regeneriral in da bodo noge imele moči," je dejal na novinarski konferenci.

Kljub skromnosti Ulissija in odsotnosti Pogačarja, pa je ekipa Emiratčanov močna, kar je na koncu vendarle potrdil tudi 34-letni Italijan. "Res je, da je že nekaj časa minilo od zadnje moje zmage, a se pri svojih letih dobro počutim in bomo kot ekipa napadali zmago," je dejal.

Nasproti ji bodo stali Jayco-Alula, Bahrain Victorious in Bora Hansgrohe. Predvsem Avstralci so danes odkrito govorili o naskoku na skupno razvrstitev. "Po višinskih pripravah smo vsi pripravljeni na teh pet dni. Dylan Groenewegen je v Rogaški Slatini že slavil in jutri bomo znova naskakovali zmago v zaključnem sprintu. Sicer pa je tudi Filippo Zana v dobri formi, tako da gremo na zmago tudi v generalni razvrstitvi," je razmišljanje svoje ekipe predstavil Mezgec.

Mezgec je dejal, da za moštvo dirka predstavlja tudi zadnje piljenje forme pred dirko po Francijo. Enako na dirko gleda tudi Mohorič: "Se mi zdi, da je dobra priprava na Tour, ker so etape ravno prav težke, ne prelahke, pa ne preveč zahtevne, tako da se tukaj dobro počutim in se rad vračam."

Čeprav ni želel govoriti o podrobnih ciljih ekipe, pa je Mohorič razkril, da nameravajo pri Bahrain Victorious z Nemcem Philom Bauhausom loviti etapne zmage. Med drugim že jutri, ko bodo kolesarji po 188,6 km prečkali cilj v Rogaški Slatini. Sicer pa je tudi želja osemindvajsetletnika iz Podblice, da bi vendarle odpravil urok na dirki po Sloveniji, kjer še ni slavil etapne zmage.

Kot odločilna za skupno razvrstitev se sicer napoveduje sobotna četrta etapa od Ljubljane do Kobarida, ki bo vključevala 2900 višinskih metrov, od tega v zaključku dva vzpona na Kolovrat. V nedeljo za konec slovenske pentlje sledi etapa od Vrhnike do Novega mesta, tik pred ciljem pa kolesarje čaka zahtevni test na Trško goro (2,3 km/9,6 %) z odseki tudi nad 20 odstotkov. Ravno tam bo, kot je danes povedal novinarjem, skušal svojo priložnost iskati tudi Mohorič.

V četrtek bo druga etapa peljala kolesarje od Žalca do Ormoža (163,1 km), v petek pa bodo opravili preizkušnjo med Grosupljem in Postojno (173,4 km).

Na dirki bo poleg ekip iz svetovne serije sodelovalo še deset ekip iz poklicne kontinentalne serije, iz kontinentalnega ranga pa tudi tri slovenske ekipe: Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic in kolesarski klub Kranj. Skupaj bo na startni listi predvidoma 30 Slovencev.