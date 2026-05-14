Kolesarstvo

Šesto poglavje dramatičnih etap na Giru

Neapelj, 14. 05. 2026 19.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Davide Ballerini slavi zmago na šesti etapi

Dramatičnim etapam na kolesarski dirki po Italiji ni videti konca. Tudi v šesti etapi s ciljem v Neaplju je prišlo do padca v zaključnem sprintu glavnine, na tleh so končali nekateri sprinterski specialisti. Padcu pa sta se najbolj srečno izognila Italijan Davide Ballerini in Belgijec Jasper Stuyven.

Med seboj sta obračunala za zmago, boljši je bil Davide Ballerini, kolesar Astane. Tretje mesto je zasedel zmagovalec dveh sprinterskih etap Francoz Paul Magnier, tekmovalec Soudala Quick-Stepa je še povečal vodstvo v razvrstitvi najboljših po točkah. Skupno vodstvo je zadržal Portugalec Afonso Eulalio.

"Trenutno je naša glavna skrb vreme. Misliti moramo, kako se izogniti padcem na spolzkih cestah in kako v tem dežju ostati zdrav," so glavno skrb pred šesto etapo izražali v ekipah, posebno tistih s kolesarji z visokimi cilji v skupnem seštevku.

A pred etapo je skrbelo tudi sprinterske ekipe. Cilj v neaeljskem pristanišču je bil namreč na ozki spolzki cesti in mnogi so napovedovali težave. Izkazalo se je, da ne zaman. Potem ko so ekipe sprinterskih specialistov nadzorovale beg, ki ni imel nobenih možnosti, je do padca prišlo na zadnjem zavoju tlakovane ceste pred zaključnim obračunom nekoliko navkreber.

Povsem na začetku glavnine je kolo spodneslo Dylanu Groenewegnu, padli so tudi Jonathan Milan in še nekateri, drugi za njimi so morali povsem zmanjšati hitrost. Ballerini in Stuyven pa sta na desni našla idealno pot in iz ovinka prišla s prednostjo.

"Neverjetno. Zmaga na Giru so bile moje sanje, imel sem že nekaj priložnosti. Tudi za letos sem načrtoval zmago, a danes zagotovo ne. Danes sem bil pomočnik, še sanjalo se mi ni, da bi se lahko boril za etapo. A ko najmanj pričakuješ, se tudi želje očitno uresničijo. Pravočasno sem opazil, kaj se dogaja, se izognil kolesarjem, ki so končali na tleh, odprla se mi je pot. Tudi prek video veze so me spodbujali, kričali naj pritisnem na padale, izšlo se je," je po 12. zmagi v karieri in tretji na dirkah svetovne serije dejal Ballerini.

V skupnem seštevku je Eulalio (Bahrain Victorious) zadržal dve minuti in 51 sekund prednosti pred Špancem Igorjem Arrieto, tretje mesto z zaostankom treh minut in 34 sekund drži Italijan Christian Scaroni.

Glavni favoriti niso povsem v ospredju, a že v petek se to lahko spremeni. Sedma etapa se bo namreč končala z zahtevnim vzponom na Blockhaus (1856 m nadmorske višine). Vzpon je dolg 13,6 kilometra, njegova povprečna naklonina je 8,4 stopinj.

