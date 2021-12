Dumoulin hvaležen Rogliču: Kar mi je dejal, mi bo pomagalo do konca kariere

Tom Dumoulin in Primož Roglič

"Rad se pogovarjam s Primožem. Ko se z njim pogovarjaš o težavah, vedno zares posluša. Nikoli ga nisem slišal, da bi koga obtoževal. Pove svoje občutke, pove svoje izkušnje," je v pogovoru za priznani francoski časnik L'Equipe poudaril nizozemski kolesar, za katerim je težavno obdobje. Tom Dumoulin je sicer leto 2021 rešil s srebrno olimpijsko medaljo v kronometru, kjer je zaostal prav za Rogličem, sicer pa je zaradi poškodbe in osebnih težav izpustil prav vse tri tritedenske dirke.

"Če bi lahko izbiral, kdo bi me premagal na olimpijskih igrah v Tokiu, bi izbral Primoža. On mi je nekakšen vzor," je priznal Dumoulin in dodal, da prav zaradi tega, ker je bil v Tokiu pred njim Primož ni bil pretirano razočaran.

Gre za člana Jumbo-Visme, tako da sta z Rogličem moštvena kolega, zato Slovenca seveda zelo dobro pozna. In prav Rogliču je po poškodbi in operaciji zapestja, ki je sledila po olimpijskih igrah, ko ga je na domačem Nizozemskem zbil avto, Dumoulin zelo hvaležen. "Kar mi je dejal Primož, mi bo pomagalo skozi celotno kariero," je poudaril Dumoulin, ki je nazadnje tritedensko dirko dokončal lani, in sicer je zaključil na sedmem mestu na Tour de Francu, na lanski Vuelti pa je predčasno odstopil zaradi utrujenosti. Dumoulin je sicer leta 2017 dobil dirko po Italiji.