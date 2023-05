Dvakratni svetovni prvak v kronometru Dennis: 'Verjamem v Primoža!'

Thomas , zmagovalec dirke po Franciji leta 2018, ima pred današnjo zadnjo resno etapo na Giru od Trbiža do Svetih Višarij vse v svojih rokah in predvsem nogah. Pred 18,6 km dolgim kronometrom ima namreč 37-letni član ekipe Ineos Grenadiers 26 sekund naskoka pred Rogličem (Jumbo-Visma).

"Pričakovali smo ognjemet na zadnjem klancu, na tistem prej pa smo pravilno predvidevali, da bo ritem narekovalo moštvo Ineosa in razredčilo skupino favoritov. Točno to se je zgodilo, zato smo skušali zaščititi Primoža pred peklenskimi zadnjimi tremi kilometri vzpona," je sprva dejal Dennis.

Čeprav je specialist za to disciplino, sebe niti najmanj ne šteje med favorite. "Ne glejte me, to ni kronometer, ki bi bil ustvarjen zame. Moja rit je za kaj takega enostavno predebela. Sem pretežak. Strmeje kot je, bolj me kaznuje gravitacija," je slikovito dodal od lani član Jumbo-Visme.

Za konec je podal še svojo napoved za Svete Višarje. "Mislim, da bo zmagal tisti, ki bo imel več jajc. Prvi kilometri bodo hitri, a brez neumnosti, potem pa gre le še za to, kdo bo imel boljše noge in kdo lahko iz sebe iztisne največ na klancu v 30 in nekaj več minutah. Za nas normalne kolesarje pa bo to trajalo prej 50 minut," pravi Avstralec.