Svetli način
Kolesarstvo

Nedeljska preizkušnja L'Etape Slovenia by Tour de France pripadla Slovaku

Ljubljana, 07. 09. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Mesto Kranj je že 4. leto gostilo rekreativno kolesarsko preizkušnjo Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia by Tour de France, ki je potekala v slogu slovite Dirke, njen ambasador pa je bil Matej Mohorič. Prenos nedeljske preizkušnje ste lahko v živo gledali na POP TV, do zmage pa je prišel slovaški kolesar Lubomir Murarik.

Matej Mohorič
Matej Mohorič FOTO: AP

Nedeljski preizkušnji s sočasnim startom sta bili namenjeni amaterskim cestnim kolesarjem, ki so se na krajši – 80 km dolgi ali daljši – 130 km dolgi trasi potegovali tudi za osvojitev rumene, bele, zelene in pikčaste majice, enako kot profesionalni kolesarji na Tour de France. Preizkušnji sta potekali po za ostali promet zaprtih cestah, na trasi je bilo več okrepčilih postaj, dobro pa je bilo poskrbljeno tudi za varnost vseh udeležencev, kar so zagotovili številni policisti, reditelji, medicinsko osebje in številna podporna ekipa. Udeležba kolesarjev je bila rekordna iz 30 različnih držav. Oba dneva so udeleženci lahko uživali v družbi ambasadorja Mateja Mohoriča in hudička Didija, energične maskote Dirke po Franciji, ki s svojim trirogom spodbuja vse udeležence.

L'Etape Slovenia je del globalne serije L'Etape by Tour de France, ki poteka v 21 državah. Mesto Kranj pa se lahko pohvali kot prvo mesto s prejetim nazivom kolesarsko mesto (Vile a velo), ki je gostilo L'Etape – doslej so tovrstni naziv lahko prejela le mesta, gostitelji etape Dirke po Franciji. Slovenija postaja globalna kolesarska velesila tako v vrhunskem kot rekreativnem kolesarstvu, kar so prepoznali tudi na državni ravni in podali uradno namera o organizaciji velikega starta (Grand départ) Dirke po Franciji v Sloveniji.

Vrstni red:

1. Lubomir Murarik (Slovaška) 3:13:55

2. Matic Grošelj +3

3. Johnny Hoogerland (Avstrija) +4

4. Miran Kovačič +8

5. Jan Petrač +8

6. Jakob Brus +9

7. Marko Emeršič +39

7. Klemen Jančan +39

9. Jernej Reberšak +41

10. Matija Meden +46

kolesarstvo L'Etape
