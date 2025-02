Dvojna zmaga za UAE, Roglič izgubil boj z Vingegaardom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Policist je pristopil k prodajalcu pečk in ga vprašal: “Kaj prodajaš?” “Pečke od jabolk.” “Po koliko pa so?” “10 evrov za eno pečko.” ...“Zakaj so pa tako drage?” “Ker ti po njih začnejo delovati možgani.” “No, bom pa kupil eno!” se je odločil policist. Policist je pojedel pečko, odšel, nato pa se je kmalu vrnil. “Prevaral si me!” je rekel prodajalcu. “Za sto evrov bi si lahko kupil deset kilogramov jabolk in tako dobil več sto pečk!” “No, vidiš, da deluje! Možgani so ti začeli delovati!” je rekel prodajalec.