Legendarni nogometaš je po novem kolesar, na dirki na Mallorci je bil priča smrti

V soboto je na Mallorci potekala amaterska kolesarska dirka Mallorca 312 OK Mobility marathon, na kateri je bil med 8500 kolesarji tudi legendarni belgijski nogometaš Eden Hazard, ki je 225 kilometrov dolgo dirko tudi zaključil. Na žalost pa to ni uspelo neimenovanemu 40-letnemu tekmovalcu, ki je med dirko padel s kolesa, doživel srčni zastoj in umrl.