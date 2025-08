Eden najzvestejših Pogačarjevih pomočnikov končuje kariero

Tadej Pogačar in Rafal Majka

Rafal Majka je kariero začel leta 2011 pri ekipi Saxo Bank. Gorski specialist je že leta 2013 zasedel sedmo mesto na Giru, nato je na "grand tourih" zabeležil še pet uvrstitev med najboljših deset, na Vuelti je bil enkrat tudi tretji. Etapne zmage ima tako s Toura kot z Vuelte, na dirki po Franciji je dvakrat osvojil pikčasto majico, z olimpijskih iger v Riu 2016 pa je domov prinesel bronasto odličje.

Na svojem računu ima trenutno 16 zmag, bil je tudi zmagovalec dirke po Sloveniji. Poslovil se bo z majico poljskega državnega prvaka. V drugem delu kariere se je izkazal kot izvrsten pomočnik, od leta 2021 je Pogačarju pomagal pri eni zmagi na Touru, pri dveh drugih mestih v Franciji in tudi zmagi na Giru. "Odločitev sem skupaj z ekipo in družino sprejel januarja. Zlahka bi tekmoval še nekaj let, ampak želim na prvo mesto postaviti družino. Želim, da moji otroci vedo, da imajo očeta. Obožujem kolesarstvo, tako da bom za svojo dušo kolesaril še naprej," je povedal Majka.