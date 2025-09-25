'Edini cilj je, da Pogačar ubrani naslov svetovnega prvaka'

Uroš Murn, selektor slovenske kolesarske reprezentance, ki jo v nedeljo čaka cestna dirka svetovnega prvenstva v ruandskem Kigaliju, je razkril karte devetčlanske ekipe. Na prizorišču je potrdil, da bo na zahtevni, 267,5 kilometra dolgi progi vse podrejeno Tadeju Pogačarju, ki si želi ubraniti lanski naslov prvaka iz Züricha.

"Imamo le en načrt, le en cilj, in sicer, da Tadej ubrani naslov. O taktiki, ki jo imam v glavi, ne bi. Tuji mediji berejo slovenske in tako se hitro razve. Večina reprezentantov se nam je pridružila danes, jutri pride še Primož Roglič, skupaj si bomo ogledali vzpon na Mont Kigali in potem izdelali taktični načrt," je na novinarski konferenci dejal Uroš Murn, ki trdno verjame, da se bo tudi drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič prilagodil taktičnim zamislim in Tadeju Pogačarju pomagal v boju za naslov. "Scenarijev je lahko veliko, v kakšnem lahko svojo priložnost vidi tudi Primož. Tudi lani jo je imel. Če bi bil dovolj pripravljen, bi lahko osvojil srebrno ali bronasto kolajno. Imel je avtocesto do odličja. Letos naj bi bil bolje pripravljen, v osnovi pa verjamem, da bo v zaključku dobra moč Pogačarju. Tudi drugi fantje so še bolj pripravljeni in tudi motivirani kot lani, tako da smo optimisti," je svoje mnenje glede Rogliča in ekipe podal selektor.

Selektor slovenske kolesarske izbrane vrste Uroš Murn je na novinarski konferenci pred nedeljsko dirko na svetovnem prvenstvu izpostavil, da je edini cilj Pogačarjeva ubranitev naslova svetovnega prvaka.

Pogačar nedeljskega kronometra, na katerem je zasedel četrto mesto, še ni povsem pozabil, zagotovo pa ga bo, če na cestni dirki ubrani naslov in še naprej na dirkah vozi v mavrični majici, v kateri se odlično in posebno počuti. "Tu sem predvsem zaradi cestne dirke in ne zaradi kronometra. Na cestnem kolesu se precej bolje počutim in ne bojte se, da je vožnja na čas pokazala slabšo formo. V kronometru si na cesti eno uro, na cestni dirki šest ur, to mi precej bolj ustreza. Drugi teden tu se tudi precej bolje počutim, opravil sem dva kakovostna treninga izven mesta, na precej boljšem zraku, kot je v samem Kigaliju. Noge se mi dobro vrtijo, pripravljen sem, za sabo bom imel tudi eno najboljših ekip. Nekateri fantje so mi potrdili, da se odlično počutijo, da so v formi, tako da imam vse potrebno, da napadem zlato kolajno," je optimističen branilec naslova.

Tadej Pogačar (levo) je po osvojenem 4. mestu v vožnji na čas vse misli usmeril v edini preostali cilj, in sicer, v ubranitev naslova svetovnega prvaka na cestni dirki.

Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji poudarja, da je krožna proga, na kateri bodo morali kolesarji premagati 6000 višinskih metrov, zahtevna, da mu je všeč, želel pa bi si, da bi bil vzpon na Mont Kigali na sporedu ob koncu in ne na sredini preizkušnje. "Po vzponu je veliko časa, da te ujamejo nazaj. Upam, da bo to v čim večjemu številu uspelo tudi našim kolesarjem in da bom imel v zaključku čim boljšo pomoč. Dirka pa je težka toliko, kot jo naredimo tekmovalci. Zagotovo je med težjimi, ki sem jih kdaj vozil, je pa ni možno primerjati z nobeno v Evropi. Tudi nadmorska višina je vplivala v kronometru, vendar sem se zdaj tudi nanjo povsem navadil," je o progi spregovoril Pogačar. Slovenski as na pomoč klubskih kolegov iz ekipe UAE Emirates ne računa, verjame pa, da bodo igrali veliko vlogo na dirki. Mehičana Isaaca del Torra in Pavla Sivakova omenja kot ena glavnih konkurentov, poleg njiju pa v najožji krog favoritov uvršča še svetovnega prvaka v kronometru Remca Evenepoela in Britanca Toma Pidcocka.

Primož Roglič bo eden glavnih adutov selektorja Murna.