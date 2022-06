Ekipa Bahrain Victorious prejela obisk policije tudi na Danskem

Kot so danes sporočili iz Bahrain Victoriusa, je danska policija ob 5.30 preiskala hotel ekipe. "Policisti so preiskali vsa vozila ekipe ter sobe osebja in tekmovalcev. Ekipa je sodelovala s policijo, preiskava pa je bila končana v dveh urah. Policija ni zasegla ničesar," so zapisali pri ekipi in dodali, da se bodo zdaj osredotočili na "največjo in najboljšo dirko na svetu, Tour de France". Pojasnili so še, da tega ne bodo več komentirali.