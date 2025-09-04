Ekipa Israel-Premier Tech bo nadaljevala dirko po Španiji

Izraelska ekipa se je tako odzvala na izjave tehničnega direktorja Vuelte Kika Garcie, ki je med vrsticami namignil, da bi morala po težavah v peti, deseti in sredini 11. etapi zasedba sama zapustiti dirko.
"Israel-Premier Tech je profesionalna kolesarska ekipa in kot taka ostaja zavezana nadaljevanju dirke po Španiji," je zasedba sprva zapisala na Instagramu.
"Vse drugo bi ustvarilo nevaren precedens v športu ne le za Israel-Premier Tech, temveč za vse zasedbe. Naša ekipa je vselej zagovarjala pravico posameznikov do protestov, v kolikor ostanejo mirni in ne ogrožajo varnosti kolesarjev v glavnini," so dodali.
Izraelska ekipa je nadalje zapisala, da so organizatorji dirke in policija storili vse, da bi ustvarili varno okolje za dirkanje, protestniki pa s svojim početjem ne pomagajo svojemu poslanstvu.
"To, kar so protestniki povzročili v Bilbau, ni bilo le nevarno, temveč škodi njihovemu poslanstvu, obenem pa so baskovske navijače, ki so eni najbolj gorečih v kolesarstvu, prikrajšali za konec etape, ki so si ga zaslužili," so še zapisali.
V sredo je v etapi prišlo do več incidentov, zaradi rinjenja ograj, da bi protestniki prišli na cesto ob prvem prečkanju ciljne črte, pa so se organizatorji okoli 15 km do cilja odločili, da skrajšajo etapo za tri kilometre in ne razglasijo zmagovalca.
V peti etapi so protestniki v ekipni vožnji na čas za nekaj sekund ustavili ekipo Israel-Premier Techa, v deseti pa povzročili padec Italijana Simoneja Petillija, v katerem se je lažje poškodoval.
Vuelta se bo danes nadaljevala z novo razgibano etapo, končala pa prihodnjo nedeljo v Madridu.
