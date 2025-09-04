Ekipa Israel-Premier Tech bo nadaljevala dirko po Španiji

Izraelska ekipa se je tako odzvala na izjave tehničnega direktorja Vuelte Kika Garcie, ki je med vrsticami namignil, da bi morala po težavah v peti, deseti in sredini 11. etapi zasedba sama zapustiti dirko.

"Israel-Premier Tech je profesionalna kolesarska ekipa in kot taka ostaja zavezana nadaljevanju dirke po Španiji," je zasedba sprva zapisala na Instagramu.

"Vse drugo bi ustvarilo nevaren precedens v športu ne le za Israel-Premier Tech, temveč za vse zasedbe. Naša ekipa je vselej zagovarjala pravico posameznikov do protestov, v kolikor ostanejo mirni in ne ogrožajo varnosti kolesarjev v glavnini," so dodali.