Ekipa NSN po smrti kolesarja odstopila od dirke po Portugalski

Finlay Tarling , mlajši brat Josha Tarlinga , ki dirka za Ineos, je bil po poročanju portugalskih medijev med etapo udeležen v hudi nesreči, v kateri se je zaletel v avto, ki ni bil del karavane ter se je znašel na cesti in vozil v nasprotno smer trase dirke.

Ekipa NSN je danes sporočila, da je po tragični smrti odstopila od preostalih etap portugalske pentlje. Dodali so, da bo ekipa s "polno podporo Tarlingovih staršev" nadaljevala dirki po Češki in na Norveškem: "Fina bomo še naprej nosili v svojih srcih, medtem ko bomo tekmovali v njegovo čast in počeli tisto, kar je počel najraje."

Petkova osma etapa je bila približno 20 kilometrov pred koncem prekinjena, odpovedana je bila tudi slovesna podelitev po koncu v znak "spoštovanja in žalovanja", so navedli organizatorji.

Ti so danes sporočili, da se bo dirka čez vikend, ko sta na sporedu še zadnji dve etapi, nadaljevala, vendar po koncu etap ne bo proslavljanja, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsi smo še vedno globoko pretreseni. Kolesarstvo je šport, ki prinaša tveganja, vendar na tragedijo takšnega obsega nikoli nismo pripravljeni. Finlay je izgubil življenje. Družina je izgubila sina. Ekipa je izgubila tekmovalca. Kolesarski svet je izgubil enega od svojih. To je tragedija, ki presega okvire samega tekmovanja," so v izjavi zapisali organizatorji.

Tiskovni predstavnik portugalske nacionalne garde pa je danes potrdil, da je do trčenja med kolesarjem in vozilom prišlo v zadnjem delu glavnine. Dodal je, da natančnih okoliščin nesreče še ne poznajo in da zadevo preiskujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slovencev na portugalski pentlji ni.