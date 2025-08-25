Ekipi Jonasa Vingegaarda na Vuelti čez noč ukradli skoraj vsa kolesa

Čeprav so jim neznanci, ki so v tovornjak pred hotelom preprosto udrli s krampom, ukradli večino koles, jih je ostalo ravno toliko, da lahko sedmerica (Alex Zingle je po padcu moral odstopiti, op. a.) Visme Lease a Bike danes starta tretjo etapo in tako nadaljuje lov na rdečo majico.
"Sinoči so vlomili v tovornjak naših mehanikov in ukradli več koles. Naši mehaniki trdo delajo, da bi bila ekipa popolnoma pripravljena na tretjo etapo. Policija je začela preiskavo incidenta," so po navajanju portala Peloton sporočili iz Visme Lease a Bike.
Sreča v nesreči za nizozemsko moštvo je, da bo prvi kronometer na sporedu po selitvi iz Italije, ki je letos gostila start Vuelte. Ekipna vožnja na čas bo na sporedu v sredo, ko bo karavana že nazaj v Španiji, zato ekipe kronometrskih koles skoraj zagotovo niso peljale s seboj v Italijo.
Na udaru Grand Touri, pa tudi manjše dirke
To sicer še zdaleč ni prva množična kraja v zadnjem obdobju. Spomnimo se samo incidenta na dirki po Sloveniji pred dvema letoma, ko je španska ekipa Euskaltel Euskadi pred zadnjo etapo ostala celo brez vseh koles, zato so bili njeni kolesarji prisiljeni predčasno zaključiti dirko. Škode naj bi takrat bilo med 300 in 350 tisoč evrov.
Svetovni mediji so si pri tem enotni, da je varovanje na največjih kolesarskih dirkah več kot očitno pomanjkljivo. Lani je na Touru, ki velja za dirko vseh dirk in bi moral biti posledično tudi najbolj varovan, brez koles ostala francoska ekipa Cofidis.
