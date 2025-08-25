Ekipi Jonasa Vingegaarda na Vuelti čez noč ukradli skoraj vsa kolesa

Jonas Vingegaard je z zmago na drugi etapi prevzel rdečo majico. A vprašanje, na čigavem kolesu jo bo branil.

Čeprav so jim neznanci, ki so v tovornjak pred hotelom preprosto udrli s krampom, ukradli večino koles, jih je ostalo ravno toliko, da lahko sedmerica (Alex Zingle je po padcu moral odstopiti, op. a.) Visme Lease a Bike danes starta tretjo etapo in tako nadaljuje lov na rdečo majico.

"Sinoči so vlomili v tovornjak naših mehanikov in ukradli več koles. Naši mehaniki trdo delajo, da bi bila ekipa popolnoma pripravljena na tretjo etapo. Policija je začela preiskavo incidenta," so po navajanju portala Peloton sporočili iz Visme Lease a Bike.

Sreča v nesreči za nizozemsko moštvo je, da bo prvi kronometer na sporedu po selitvi iz Italije, ki je letos gostila start Vuelte. Ekipna vožnja na čas bo na sporedu v sredo, ko bo karavana že nazaj v Španiji, zato ekipe kronometrskih koles skoraj zagotovo niso peljale s seboj v Italijo.