Kolesarstvo

Ekipi Jonasa Vingegaarda na Vuelti čez noč ukradli skoraj vsa kolesa

San Maurizio Canavese, 25. 08. 2025 10.03 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
15

Ekipa Visma Lease a Bike je v nedeljo proslavila zmago Jonasa Vingegaarda na drugi etapi dirke po Španiji. Čez noč pa je doživela hladen tuš, saj so ji neznanci iz ekipnega tovornjaka ukradli večino koles. Kljub temu bodo kolesarji v rumeno-črnih dresih lahko startali tretjo etapo.

Jonas Vingegaard je z zmago na drugi etapi prevzel rdečo majico. A vprašanje, na čigavem kolesu jo bo branil.
Čeprav so jim neznanci, ki so v tovornjak pred hotelom preprosto udrli s krampom, ukradli večino koles, jih je ostalo ravno toliko, da lahko sedmerica (Alex Zingle je po padcu moral odstopiti, op. a.) Visme Lease a Bike danes starta tretjo etapo in tako nadaljuje lov na rdečo majico.

"Sinoči so vlomili v tovornjak naših mehanikov in ukradli več koles. Naši mehaniki trdo delajo, da bi bila ekipa popolnoma pripravljena na tretjo etapo. Policija je začela preiskavo incidenta," so po navajanju portala Peloton sporočili iz Visme Lease a Bike.

Sreča v nesreči za nizozemsko moštvo je, da bo prvi kronometer na sporedu po selitvi iz Italije, ki je letos gostila start Vuelte. Ekipna vožnja na čas bo na sporedu v sredo, ko bo karavana že nazaj v Španiji, zato ekipe kronometrskih koles skoraj zagotovo niso peljale s seboj v Italijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na udaru Grand Touri, pa tudi manjše dirke

To sicer še zdaleč ni prva množična kraja v zadnjem obdobju. Spomnimo se samo incidenta na dirki po Sloveniji pred dvema letoma, ko je španska ekipa Euskaltel Euskadi pred zadnjo etapo ostala celo brez vseh koles, zato so bili njeni kolesarji prisiljeni predčasno zaključiti dirko. Škode naj bi takrat bilo med 300 in 350 tisoč evrov.

Svetovni mediji so si pri tem enotni, da je varovanje na največjih kolesarskih dirkah več kot očitno pomanjkljivo. Lani je na Touru, ki velja za dirko vseh dirk in bi moral biti posledično tudi najbolj varovan, brez koles ostala francoska ekipa Cofidis. 

kolesarstvo dirka po španiji vuelta visma lease a bike rop
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
25. 08. 2025 10.44
bogi
ODGOVORI
0 0
Ol77
25. 08. 2025 10.43
+1
sej kroži baje več kot 700.000satelitou v naši orbiti pa ni ga vraga da en ni posneu tega incidenta😂😂
ODGOVORI
1 0
mazo111
25. 08. 2025 10.42
Jonas pejt domov
ODGOVORI
0 0
PinkoPalinko na2
25. 08. 2025 10.38
+2
Dolenjska manjšina na delu...
ODGOVORI
2 0
Mean Cat
25. 08. 2025 10.39
+1
Poslovna enota v Italiji
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
25. 08. 2025 10.41
Dirka pa v Španiji 😂
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
25. 08. 2025 10.37
+2
udrli??🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
a res1
25. 08. 2025 10.34
-7
Sami sebi? Zavarovalnice pa te stvari???
ODGOVORI
0 7
traparija
25. 08. 2025 10.32
+4
neprofesionalnost na eni strani in profesionalnost na drugi strani. zdej pa mate.
ODGOVORI
4 0
Patriot79
25. 08. 2025 10.30
-4
Mavrič.na Europa....
ODGOVORI
2 6
wsharky
25. 08. 2025 10.29
+3
ti naši iz okolice novega mesta so neverjetni
ODGOVORI
7 4
Aijn Prenn
25. 08. 2025 10.30
-3
Njih taka prevozna sredstva ne zanimajo. Tu je bila karma na delu.
ODGOVORI
3 6
RSBTT8
25. 08. 2025 10.37
+4
Kolesa so karbonska, ne alu. Dvomim, da so bili naši :)
ODGOVORI
4 0
Aijn Prenn
25. 08. 2025 10.26
-2
:-))))))))))))))))))
ODGOVORI
2 4
Aijn Prenn
25. 08. 2025 10.28
-4
Karma na delu??
ODGOVORI
1 5
