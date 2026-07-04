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Zgodba se razvija

Emirati v zaostanku petih sekund za Ineosom

Barcelona, 04. 07. 2026 17.34 pred 3 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar

Z ekipno vožnjo na čas se je v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je vnovič slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega.

Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17.05, ko se bo s startne rampe pognala prva od 23 ekip.

Od Slovencev bo prvi na startu Matej Mohorič z Bahrain-Victoriousom ob 18.20. Jan Tratnik bo z Red Bullom začel ob 18.45, deset minut kasneje pa bodo kot zadnji z rampe krenili emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu.

Kolesarje v prvih 15 km čaka ravninska trasa, nato pa se bodo morali v zadnjem delu dvakrat povzpeti proti Montjuicu, cilj bo pri olimpijskem stadionu po 800 m vzpenjanja s povprečnim naklonom sedem odstotkov.

Organizatorji bodo vsakemu posamezniku odmerili svoj čas, zato je pomembna tudi taktična priprava ter "skrivanje" najboljših za razgibane zadnje kilometre.

Pogačar je z ekipo emiratov v širšem krogu favoritov kot tudi Visma-Lease a Bike z Dancem Jonasom Vingegaardom ter Red Bull z Belgijcem Remcom Evenepoelom in Nemcem Florianom Lipowitzem.

Na stavnicah največ možnosti za zmago kljub temu pripisujejo enemu od kolesarjev Netcompany Ineosa, ob prej naštetih pa je tu še močna zasedba Lidl-Treka s Špancem Juanom Ayusom.

Pogačar je glavni kandidat za skupno zmago, ki bi bila zanj rekordna peta (2020, 2021, 2024, 2025). Z njo bi se izenačil z legendarnimi Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom.

Profil 1. etape na dirki po Franciji
Profil 1. etape na dirki po Franciji
FOTO: Tour de France
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KOMENTARJI2

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jure112
04. 07. 2026 18.50
A zdej ze cele odstavke kopirate iz rtv? Bravo novinarji!
Odgovori
0 0
Podlesničar
04. 07. 2026 18.14
Spet bomo 3 tedne gledali goljufe na delu...
Odgovori
-6
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