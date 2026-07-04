Emirati v zaostanku petih sekund za Ineosom

Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17.05, ko se bo s startne rampe pognala prva od 23 ekip.

Od Slovencev bo prvi na startu Matej Mohorič z Bahrain-Victoriousom ob 18.20. Jan Tratnik bo z Red Bullom začel ob 18.45, deset minut kasneje pa bodo kot zadnji z rampe krenili emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu.

Kolesarje v prvih 15 km čaka ravninska trasa, nato pa se bodo morali v zadnjem delu dvakrat povzpeti proti Montjuicu, cilj bo pri olimpijskem stadionu po 800 m vzpenjanja s povprečnim naklonom sedem odstotkov.

Organizatorji bodo vsakemu posamezniku odmerili svoj čas, zato je pomembna tudi taktična priprava ter "skrivanje" najboljših za razgibane zadnje kilometre.

Pogačar je z ekipo emiratov v širšem krogu favoritov kot tudi Visma-Lease a Bike z Dancem Jonasom Vingegaardom ter Red Bull z Belgijcem Remcom Evenepoelom in Nemcem Florianom Lipowitzem.

Na stavnicah največ možnosti za zmago kljub temu pripisujejo enemu od kolesarjev Netcompany Ineosa, ob prej naštetih pa je tu še močna zasedba Lidl-Treka s Špancem Juanom Ayusom.

Pogačar je glavni kandidat za skupno zmago, ki bi bila zanj rekordna peta (2020, 2021, 2024, 2025). Z njo bi se izenačil z legendarnimi Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom.