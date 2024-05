Emanuel Buchmann udaril po svoji ekipi Bora-Hansgrohe

Emanuel Buchmann, ki mu po koncu sezone poteče pogodba z ekipo Bora-Hansgrohe, je na svojem Instagram profilu izrazil veliko razočaranje in frustracije, ki jih doživlja ob tem, ko so mu obljubili, da bo na letošnjem Giru sokapetan svoje ekipe, na koncu pa v njo sploh ni bil izbran. 31-letnika naj bi poklicali in mu po telefonu sporočili novico, da za letošnjo dirko po Italiji, ki se začne v soboto, ni izbran. "Sploh ne morem ubesediti svojega razočaranja in frustracij, ker letos nisem bil izbran za Giro d'Italia. Vse leto je bilo načrtovano okoli te kolesarske dirke. Ekipa mi je obljubila tudi vodilno vlogo. Treningi so potekali dobro, tudi forma je dobra. Zadnje tri tedne pred dogodkom sem želel opraviti še zadnje priprave, a sem natančno 16 dni pred začetkom prejel klic, da me ne bo v ekipi," je zapisal Buchmann.