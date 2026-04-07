Kolesarstvo

Emirati še naprej z McNultyjem in Vermeerschom

Dubaj, 07. 04. 2026 10.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Brandon McNulty in Tadej Pogačar

Belgijski kolesar Florian Vermeersch je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates-XRG do konca sezone 2029, so emirati objavili na družbenih omrežjih. Vermeersch velja za enega najbolj pomembnih pomočnikov Slovenca Tadeja Pogačarja. Pogodbo je z ekipo iz Združenih arabskih Emiratov podaljšal tudi Američan Brandon McNulty.

Florian Vermeersch se je ekipi emiratov pridružil leta 2024 iz vrst Lotto Dstny ter takoj dokazal svojo vrednost na spomladanskih klasikah.

Tudi letos je na njih zabeležil nekaj odličnih rezultatov, bil je tretji na Omloop Niewsbladu in E3 Saxo, nazadnje pa je bil eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja ob njegovi tretji zmagi na spomeniku po Flandriji. Vermeersch je preizkušnjo končal na sedmem mestu.

Tudi v nedeljo bo Vermeersch najpomembnejši pomočnik Pogačarja na kraljici vseh klasik - Pariz-Roubaixu. Tam je doslej zabeležil drugo mesto v sezoni 2021, lani pa je bil peti. Ob lanskem debiju je tam Pogačar zasedel drugo mesto.

Edino zmago v karieri vestnega kolesarstva je 27-letnik iz Genta dosegel leta 2022 na belgijski trofeji Sels, ki poteka v okolici pristanišča v Antwerpnu. Lani je na Nizozemskem postal svetovni prvak po makadamu. Še leto dlje bo v ekipi emiratov ostal Brandon McNulty. Član te zasedbe je 28-letnik iz Phoenixa vse od leta 2020, v tem času pa je zabeležil 20 od svojih 22 zmag v karieri. Nazadnje je lani slavil na dirki po Hrvaški, trenutno pa nastopa po Baskiji. V uvodni vožnji na čas je bil osmi.

Tudi McNulty velja za enega boljših Pogačarjevih pomočnikov v ekipi emiratov, a z njim večinoma dirka na etapnih preizkušnjah ter ardenskih in jesenskih klasikah. Septembra lani je na eni od teh skupaj s Pogačarjem prečkal ciljno črto v Kanadi (VN Montreala), Slovenec pa mu je prepustil zmago, potem ko je pred tem Američan opravil ogromno dela.

Od Slovencev je član emiratov tudi Domen Novak, ki ob McNultyju te dni dirka po Baskiji. Tam bo danes na sporedu druga etapa, preizkušnja pa se bo končala v soboto.

kolesarstvo uae emirates tadej pogačar florian vermeersch bandon mcnulty

