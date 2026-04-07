Emirati še naprej z McNultyjem in Vermeerschom

Tudi letos je na njih zabeležil nekaj odličnih rezultatov, bil je tretji na Omloop Niewsbladu in E3 Saxo, nazadnje pa je bil eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja ob njegovi tretji zmagi na spomeniku po Flandriji. Vermeersch je preizkušnjo končal na sedmem mestu.

Tudi v nedeljo bo Vermeersch najpomembnejši pomočnik Pogačarja na kraljici vseh klasik - Pariz-Roubaixu. Tam je doslej zabeležil drugo mesto v sezoni 2021, lani pa je bil peti. Ob lanskem debiju je tam Pogačar zasedel drugo mesto.

Edino zmago v karieri vestnega kolesarstva je 27-letnik iz Genta dosegel leta 2022 na belgijski trofeji Sels, ki poteka v okolici pristanišča v Antwerpnu. Lani je na Nizozemskem postal svetovni prvak po makadamu. Še leto dlje bo v ekipi emiratov ostal Brandon McNulty. Član te zasedbe je 28-letnik iz Phoenixa vse od leta 2020, v tem času pa je zabeležil 20 od svojih 22 zmag v karieri. Nazadnje je lani slavil na dirki po Hrvaški, trenutno pa nastopa po Baskiji. V uvodni vožnji na čas je bil osmi.