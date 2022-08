Eržen po bronu osvojil še zlato na SP

Žak Eržen je že v dopoldanskih kvalifikacijah zasedel drugo mesto, v finalu pa je od začetka vozil preudarno in bil vedno na pravem položaju. Tudi ko se je zgodil skupinski padec, se ga je uspešno izognil in sledil je nov skupinski start. Nato je dobro izkoriščal zavetrje in privarčeval moči za zaključek dirke.