Etapa dirke po Franciji v prihodnosti na slovenskih tleh?

Župan Kranja Matjaž Rakovec FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Kranj je res športno, kolesarsko mesto," je dejal kranjski župan Matjaž Rakovec. Izpostavil je, da je bila v Kranju organizirana prva kolesarska dirka po Sloveniji, da ima Kranj kolesarski klub z bogato zgodovino in da se lahko pohvali tudi z vrsto zmag na kolesarskih dirkah. Poleg tega v Kranju veliko delajo na kolesarski infrastrukturi. V občini se lahko pohvalijo že z 80 kilometri kolesarskih stez. Stalno nadgrajujejo tudi sistem izposoje koles, v katerem je trenutno že preko 210 koles, lani pa so zabeležili več kot 100.000 izposoj. "Ljudje se navajajo uporabljati kolesa namesto avtomobilov," je zadovoljen župan. Izpostavil je, da jim naziv kolesarsko mesto veliko pomeni. Še posebej so ponosni na to, da je Kranj naziv prejel, čeprav še ni gostil etape dirke po Franciji. Bi pa, kot je dejal Rakovec, Kranj to z veseljem storil, vendar to ni v njegovih rokah.

Potem ko so začetek najbolj znamenite kolesarske dirke v zadnjih letih gostile Danska, Španija in Italija, se bo ta letos znova začela na francoskih cestah. So pa organizatorji potrdili, da se bo Tour de France naslednje leto začel v Barceloni, leta 2027 pa še petič v zgodovini na Otoku.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard na lanski dirki po Franciji. FOTO: Profimedia icon-expand

Kranj bo letos že četrto leto zapored pripravil rekreativno kolesarsko preizkušnjo L'Etape Slovenia. Gre za uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de France, ki potekajo po vsem svetu. Predstavnik A.S.O. Mathieu Clanchin je pohvalil odlično delo Kranja, tako pri organizaciji omenjenega dogodka kot pri spodbujanju kolesarstva in vlaganju v kolesarsko infrastrukturo. "Kranj je primer dobre prakse," je dejal Clanchin in pojasnil, da so Kranju dodelili naziv, da spodbudijo še druga mesta, da investirajo v kolesarjenje. Vodja projekta L'Etape Slovenia Andi Bajc je povedal, da skušajo dogodek vsako leto pripraviti na še višji ravni. Letos se bo odvil 6. in 7. septembra in bo ponudil izzive za vse generacije. Sobota bo namenjena predvsem krajšim preizkušnjam za otroke in družine, v nedeljo pa bosta na sporedu 80 in 130 kilometrov dolgi trasi. Bajc je povedal, da so letos z odzivom kolesarjev na dirko zelo zadovoljni. Število prijav se je v primerjavi z lanskim letom močno povečalo, kar velja tudi za prijave tujcev. "To nas še posebej veseli, saj želimo Kranj umestiti na kolesarski zemljevid ne le Slovenije, ampak širše." Kot letošnjo novost je izpostavil novo etapo, ki bo namenjena podjetjem.

Matej Mohorič FOTO: Profimedia icon-expand