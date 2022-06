Etapa in rumena majica ubežniku Vuillermozu, Roglič 34.

Etapa je od samega začetka potekala po ustaljeni praksi. Manjša skupina za končno zmago nenevarnih kolesarjev je pobegnila glavnini in si nabrala prednost štirih minut in pol. V ozadju pa je predvsem ekipa Jumbo-Visma, zbrana okoli Belgijca Wouta Van Aerta in Primoža Rogliča, narekovala ritem in lovila pet ubežnikov.

Vseeno pa so ti po zadnjem krajšem vzponu na spustu zadržali dovolj naskoka, da so med seboj obračunali za etapno zmago. Najmočnejši je bil po dolgem sprintu Vuillermoz (TotalEnergies) in zabeležil deveto zmago v karieri. Ubežniki so obdržali vsega pet sekund naskoka pred glavnino, ki jo je skozi cilj kot šesti popeljal zmagovalec nedeljske prve etape Van Aert.