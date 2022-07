Etapa na Peyragudes naslednja priložnost za Pogačarja

25-letni Danec vse od 11. etape na prelaz Granon ostaja trdno v sedlu v lovu na prvo zmago na Touru. Pred Pogačarjem ima 2:22 minute naskoka, tretji Britanec Geraint Thomas zaostaja še 21 sekund več. Zaostanek slovenskega asa za vodilnim Vingegaardom je vsekakor velik, a pri UAE Team Emirates upajo, da bodo s konstantnimi napadi našli šibko točko pri za zdaj brezhibnem vodilnem kolesarju na Touru.

"Do konca Toura je še dolga in še naprej bomo naredili vse, da bi Tadej oblekel rumeno majico. Vse je možno, zato bo treba še dva dni počakati. Tadej se v redu počuti, fizično je dober. Seveda se ne bo predal in bo še naprej poskušal," je po torkovi etapi dejal športni direktor UAE Team Emirates Andrej Hauptman.