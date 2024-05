Etapa skrajšana, start vnovič prestavljen, tokrat na 14.25

Že pred tem so se kolesarji s sindikatom CPA odločili, da ne bodo dirkali čez nevarne prelaze zaradi ekstremnega vremena. S 100 odstotki so glasovali za ukinitev prelaza Umbrail, a jih sprva organizatorji dirke RCS Sport niso uslišali. Končna odločitev o spremenjenem začetku etape je prišla nekaj po 11.30.

V okolici Livigna je vreme izjemno slabo. Ob hladnih temperaturah dežuje, na vrhu prelazov pa močno sneži. Zato so se tekmovalci in organizatorji po dolgih in vročih razpravah odločili, da bodo etapo tekmovalno začeli po najvišjem prelazu v Prato allo Stelviu.

Toda kolesarji se zaradi ekstremnih razmer, v Livignu je namreč že snežilo, niso pojavili na startu in so bojkotirali organizatorje. "To je ena najslabše organiziranih dirk. To se ne bi zgodilo v 99 odstotkih primerov. Smo leta 2024 in nekateri dinozavri še zdaj ne prepoznajo človeške plati dirkanja," je za Eurosport ob prihodu ekip na start v Livignu dejal Ben O'Connor (Decathlon AG2R).

Oglasili so se tudi številni drugi in dejali, da ne bodo sedli na kolesa v prvih 50 km prvotno zastavljene trase. Današnjo etapo so že pred tedni spremenili, saj bi morala sprva prečkati legendarni Stelvio. Za spremembo so se odločili zaradi nevarnosti plazov, prelaz pa nadomestili z Umbrailpassom na italijansko-švicarski meji.

Tekmovalci so se zdaj do nadomestnega starta odpeljali z avtobusi in avtomobili ter se bodo nato podali na pot proti cilju nad Santo Cristino v Val Gardeni. Kolesarje tam čaka zahtevnih zadnjih 36 km z dvema kategoriziranima vzponoma. Pred tem bodo opravili vožnjo po dolini mimo Bolzana. Vodilni v skupnem seštevku je slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki ima pred zadnjim tednom 6:41 minute naskoka pred najbližjimi zasledovalci.