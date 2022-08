Etapa ubežniku Herradi, vodilni ostaja Evenepoel

V današnji etapi, v kateri so strokovnjaki napovedovali uspešen pobeg, so morali kolesarji premagati več kot 20 km dolg vzpon na Puerto San Glorio, a ritem nikoli ni bil tako močan, da bi odpadli najboljši sprinterji. Ti so se držali glavnine ali pa jo po vzponu hitro ujeli, v zaključnem delu pa so njihove ekipe skušale ujeti pet ubežnikov, da bi lahko najboljši med sabo obračunali v sprintu. Peterica v ospredju si nikoli ni privozila več kot štiri minute naskoka, a je zaradi dobrega sodelovanja in utrujenih nog v glavnini po dolgem vzponu zadržala prednost do cilja.

Etapa je pripadla Jesusu Herradi, za katerega je to 18. zmaga v poklicni karieri. Hkrati je bila to druga zmaga letos za izkušenega Španca ter druga na domači tritedenski pentlji. Drugo mesto je zasedel Italijan Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), tretji je bil Britanec Fred Wright (Bahrain-Victorious). Roglič in Polanc sta v cilj pripeljala v času glavnine kot 31. oziroma 74. Sprint za šesto mesto je dobil Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

"Bilo je noro, tri kilometre do konca nismo imeli podatkov, kakšna je sploh naša prednost. Nikoli nismo bili prepričani, da nam bo uspelo, zato smo morali ostati mirni in sodelovati do samega konca. Bili smo kar nervozni. V zaključku sem poiskal zadnje kolo Freda Wrighta in zaupal v svoje sposobnosti. Držal sem hitrost in nato iz zavetrja uspel prehiteti tekmece," je po prestižni zmagi dejal 32-letni Herrada.

"Gre za zelo pomembno zmago, etapa je bila zahtevna, saj se je bilo težko prebiti v ubežno skupino. Ko sem prišel prek vzpona, sem imel še dovolj moči. Dal sem vse od sebe do zadnjega trenutka, a pred tem si moral prihraniti nekaj moči. Danes se nam je vse izšlo kot po maslu," je še dodal izkušeni domačin.

V soboto bo na sporedu naslednja gorska etapa od La Pola Llaviane do Collau Fancuaye (153,4 km). Kolesarji bodo morali premagati šest kategoriziranih vzponov, najtežji pa bo zadnji, 10,1 km dolg klanec do vrha na Collau Fancuayi s povprečnim naklonom 8,5 %.