Eugenia Bujak kolo postavila v kot

Slovenska cestna kolesarka Eugenia Bujak se je s čustvenim zapisom na Instagramu zaradi ponavljajočih se zdravstvenih težav poslovila od poklicne kariere. Šestintridesetletna kolesarka francoske ekipe Cofidis je zadnjo dirko odpeljala v torek v Belgiji, v karieri pa je zbrala 15 zmag.

"Vsaka zgodba ima začetek in konec," je po torkovi zadnji dirki zapisala v Lenvarisu v Latviji rojena Poljakinja, ki je slovensko državljanstvo prejela leta 2018 in od tedaj pomagala utirati pot slovenskemu ženskemu kolesarstvu bližje vrhu. "Zadnjih pet let je bilo zame malo težjih. Diagnosticirali so mi hipotiroidizem in Hashimotov tiroiditis. Borila sem se in verjela, da to ni razlog, da bi prenehala. Od takrat je bilo več padcev kot vzponov, vendar sem obkrožena z neverjetnimi ljudmi našla ravnovesje in še naprej uživam v kolesarstvu," je zapisala 36-letnica.

Najboljša cestna kolesarka Eugenia Bujak FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na slovenskem državnem prvenstvu je bila od leta 2018 štirikrat prvakinja cestne dirke in štirikrat tudi vožnje na čas. Tudi letos je združila oba naslova v Celju. Skupno je v karieri zbrala 15 zmag na poklicni ravni, edino v svetovni seriji leta 2016 na VN Plouayja. Trikrat je bila tudi poljska državna prvakinja, dvakrat na kronometrskem in enkrat na cestnem kolesu.

V Sloveniji je barve takratne ekipe BTC City Ljubljana in kasneje preimenovane v Ale BTC Ljubljana zastopala med letoma 2014 in 2021, nato pa presedlala k takrat novoustanovljeni zasedbi UAE Team ADQ in zanjo tekmovala še tri sezone. Letos je postala članica Cofidisa. "Najboljše, kar se mi je lahko zgodilo, je bil podpis pogodbe s prvo slovensko poklicno žensko ekipo BTC City Ljubljana. Presenetili so me ljudje, ki sem jih spoznala, prijateljstva, ki sem jih sklenila, in vsa njihova podpora. Skupaj s Polono Batagelj, Špelo Kern in Uršo Pintar smo začele graditi slovensko žensko kolesarstvo," je v daljšem zapisu izpostavila Bujak.

Eugenia Bujak FOTO: AP icon-expand

"Bili smo majhna ekipa, a smo zelo hitro dosegli raven svetovne serije. Dobila sem življenjsko darilo, da sem lahko zastopala Slovenijo na največjih kolesarskih dogodkih. Zelo sem hvaležna za vse to," je še dodala slovenska kolesarka. Letošnjo sezono je začela z zlomljeno nogo, zato, kot sama pravi, ni mogla iz sebe iztisniti celotnega potenciala, vseeno pa jo je ekipa podprla in ji olajšala zadnjo sezono med poklicnimi tekmovalkami.

"Dali so mi neverjetno podporo, čas in zaupanje. Z njimi sem uživala v svoji zadnji sezoni. Ponovno sem našla srečo, ki sem jo za trenutek zaradi kolesarstva izgubila. Odločitev o upokojitvi sem sprejela že pred časom, vendar ste mi jo otežili, in nisem si predstavljala, da bo tako težko reči, da je ta dirka zadnja," je še sklenila Bujak. Zadnjo dirko Binche - Chimay - Binche je končala na 46. mestu z zaostankom dobrih štirih minut za zmagovalko Loreno Wiebes iz Nizozemske.

Tadej Pogačar in Eugenia Bujak FOTO: Damjan Žibert icon-expand