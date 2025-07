Eugenia Bujak še drugič zapored v kozji rog ugnala Urško Žigart

Eugenia Bujak (Cofidis) je zmagovalka cestne dirke kolesarskega državnega prvenstva. V Celju in okolici je po 113 km slavila pred Niko Bobnar, ki je slavila med mlajšimi članicami, in Špelo Kern. Članice ter mlajše članice in starejši mladinci so se morali spopasti s petimi krogi v Celju in okolici ter skupno 1580 višinskimi metri.