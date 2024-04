Eurosportov strokovnjak: Vingegaardova opozorila so naletela na gluha ušesa

"To je bila grozljiva nesreča in seveda bodo vsi, ki so to videli, rekli, da tega ne želimo videti v kolesarstvu. Vemo, da se nesreče dogajajo ves čas, pred tednom dni je na dirki skozi Flandrijo na primer padel Wout Van Aert. Vemo, da je to del kolesarstva. Toda ko se to zgodi toliko vrhunskim kolesarjem hkrati, je to vedno bolj strašljivo, kot če se prevrne samo en kolesar," nam je v uvodu pogovora o nesrečnem dogodku na četrtkovi etapi dirke po Baskiji povedal Peter Piil in dodal: "Videti se da, da je bil tisti ovinek zelo strm in nevaren, na zunanji strani pa je bil betonski jašek, velike skale, drevesa ... Zgodba se je klavrno končala za Primoža, Remca in Jonasa, o komer se trenutno najbolj govori v naši državi, zato se na Danskem trenutno tudi veliko govori o varnosti na kolesarskih dirkah."

"Zanimivo je, da je imel Jonas nedavno sestanek z organizacijo, ki se imenuje Safe Cycling, kje je opozarjal na varnost dirke po Baskiji, tudi druge dirke, a opozoril je ravno na Baskijo. Ta organizacija je dejansko poklicala organizatorje dirke po Baskiji, vendar se niso odzvali. Jonas je to označil za noro in nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi, zato je to sedaj velika zgodba na Danskem," nam je zaupal Piil.

In kaj lahko organizatorji storijo, da se podobne nesreče ne bi več dogajale? "Vedno se lovi ravnovesje, ker moraš poskrbeti za varnost kolesarjev, ampak veste, da kolesarji želijo zmagati na dirkah, zato se spuščajo v dirkanje s takšno hitrostjo, ki je, kot veste, nora. Kar se da storiti, je, da se pred dirko preizkusi ceste in se prepriča, da ni korenin, da se postavi opozorila. Ovinke se da zaščititi, tudi to smo že videli v preteklosti, lahko pa se postavi vsaj opozorilni trak, " je na vprašanje odgovoril danski strokovnjak.

Danski strokovnjak je dodal, da je nesreča še potencirala debato o varnosti na dirkah: "Mislim, da se varnostna vprašanja pogosto izpostavljajo, vendar očitno ne dovolj. To smo videli lani pri primeru Gina Mäderja, zaradi česar je danski kolesar Michael Valgren začel postavljati vprašanja: Kaj pa varnost? Je podlaga testirana za naše spuste s hitrostjo 100 kilometrov na uro? Bodo zavore delovale ob takšnih silah ali ne? Vem, da se veliko dela na tem področju, veliko organizatorjev dirk se trudi po najboljših močeh. Tako da vsaj tukaj na Danskem veliko govorimo o varnosti in v naši oddaji Radio Tour na Eurosportu pogosto govorimo o varnostnih vprašanjih. Nazadnje, ko smo gostili danskega kolesarja Michaela Morkova, ki je razpravljal o velikosti krmila in kako si kolesarji niso želeli ožjih, temveč so si želeli širših krmil, ker tako lažje upravljajo s kolesom. Govoril je o tem, da je UCI to dejansko izboljšala, tako da se kolesarje upošteva, vendar ne dovolj."

Potem pa nam je voditelj Eurosportove oddaje Radio Tour o farsi z organizatorji zaupal še: "Če se kolesar, kot je Vingegaard izpostavi in se sestane z organizacijo, kot je Safe Cycling, in ta potem skuša stopiti v stik z organizatorjem dirke, je to resno. Poskušali so stopiti v stik z njimi prek klica, elektronskega sporočila, pisali so jim celo na WhatsApp, tako da vedo, da so organizatorji dobili sporočilo, vendar se niso odzvali. In to je problem, ko kolesarji opozorijo na problem, morajo organizatorji poslušati."

Piil je o nesreči, ki je doletela nekatere najboljše kolesarje na svetu, dodal še: "Tukaj imamo poseben primer, ker so bili v nesrečo udeleženi trije najboljši kolesarji na dirki. Če Primoža, Remca in Jonasa ne bo na velikih dirkah, kdo ostane? Ostane Tadej Pogačar, ki je izjemen, a to ni dovolj, tudi on potrebuje konkurenco, da bi lahko na dirkah uprizoril šov. Tako da če se bo kaj pozitivnega izcimilo iz tega, je to razprava o varnosti v kolesarstvu."