Evenepoel brez zablod o rumeni majici upa na presenečenje

Remco Evenepoel bo napadal svojo prvo skupno zmago na dirki po Franciji, čeprav kriterij po Dofineji ni pokazal, da bi lahko Belgijec pariral Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike), kaj šele Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates-XRG). A pustimo se presenetiti, pri tritedenski dirki je namreč vse mogoče. Že eden ali dva padca lahko dirko obrneta na glavo.

Remco Evenepoel in Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

To bo za Remca Evenepoela drugi nastop na dirki po Franciji. Belgijec se že veseli začetka, ki se bo odvil v Lillu, ne daleč stran od njegove Belgije. Po lanskem debiju, ki ga je zaključil na tretjem mestu za Pogačarjem in Vingegaardom, so bile letos pričakovane še višje ambicije. A kot kaže, bo tokrat vse podrejeno preživetju v zahtevni prvi polovici in čim boljši osnovi za drugi del dirke. "Mislim, da je jasno, da ciljam na dober skupni rezultat, a najpomembneje bo, da v prvi polovici dirke ne izgubim časa," je poudaril Evenepoel. "Ta bo zelo naporna, s številnimi pastmi in zahtevnimi cestami. Tako kot lani želim zmagati na eni izmed etap in končati visoko v skupnem seštevku – korak za korakom, dan za dnem," je povedal dvakratni olimpijski prvak.

Remco Evenepoel FOTO: Profimedia icon-expand

25-letni Belgijec se sicer vrača po težkem zimskem obdobju, ki je močno vplivalo na njegovo pripravo. "Za mano je precej grozna zima, zato bomo videli, kako bo šlo. Mislim, da pomanjkanje prave zimske priprave res ni nekaj, kar bi si želel. Tako da moramo iti iz dneva v dan in preprosto sprejeti, kakšna bo pot Toura." Evenepoel se zaveda, da bosta Pogačar in Vingegaard po vsej verjetnosti znova razred zase, a upa, da se bo v drugem tednu lahko priključil najboljšim, če bo zdrav in brez poškodb.

"Težko je reči, ali sem uspel zapreti vrzel do dveh fantov, ki sta me premagala v skupnem seštevku lanskega Toura. Mislim, da bo to pokazala cesta, kjer bomo šli etapo za etapo. Pričakujemo zelo kaotičen prvi teden, povsem drugačen kot lani. Ne morem reči, da se ga veselim, a bomo poskušali preživeti brez poškodb. Dal bom vse od sebe in potem bomo videli, kje smo po prvem dnevu počitka," je dodal Evenepoel, ki je ob Florianu Lipowitzu (Red Bull-BORA-hansgrohe) osrednji favorit za osvojitev bele majice.

