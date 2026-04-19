Evenepoel dobil dirko Amstel Gold race, Skjelmose tokrat drugi

Remco Evenepoel je zmagovalec dirke Amstel Gold Race. FOTO: Profimedia

Remco Evenepoel je v odsotnosti slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja upravičil status prvega favorita na 257,2 kilometra dolgi preizkušnji od Maastrichta do Valkenburga in po lanskem tretjem mestu tokrat prišel do zmage, 11. belgijske na tej klasični preizkušnji. Dosegel je sedmo zmago v sezoni in 74. v karieri. Lanski presenetljivi zmagovalec Mattias Skjelmose pa se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom.

Remco Evenepoel je zmagovalec dirke Amstel Gold Race. FOTO: Profimedia

V sprintu glavnine, ki je zaostala skoraj dve minuti, si je tretje mesto na dirki privozil Francoz Benoit Cosnefroy (UAE Emirates). V zgodnjem delu preizkušnje je bil precej časa v vodstvu Italijan Marco Frigo (NSN) in si privozil pol minute naskoka. A manjša skupna, v kateri je bil tudi Evenepoel, je ubežnika lovila in ga 36 kilometrov pred ciljem tudi ujela. Pozneje se je oblikovala manjša vodilna skupina, v kateri je bil sprva poleg obeh poznejših vodilnih še Francoz Romain Gregoire (Groupama - FDJ), ki pa ni zdržal njunega ritma in je dvajset kilometrov pred ciljem popustil ter še nekaj kilometrov zatem pristal v glavnini, ki pa je takrat že imela več kot minuto zaostanka. Ciljno črto je nazadnje prečkal kot četrti tik za Cosnefroyem.

Remco Evenepoel je zmagovalec dirke Amstel Gold Race. FOTO: Profimedia