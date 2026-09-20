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Kolesarstvo

Evenepoel nadaljuje vladavino, Tratnik končal na 17. mestu

Montreal, 20. 09. 2026 21.32 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
STA
Remco Evenepoel

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je na kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v tej disciplini. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Pariza je bil pred tem prvi v Stirlingu, Zürichu in lani v Kigaliju. Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil na 39,2 km dolgi progi 17.

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel
FOTO: AP

Šestindvajsetletni Remco Evenepoel je prikazal izjemno vožnjo, lov na četrti naslov v prav toliko letih je začel že s prepričljivo prvim časom na uvodnem merjenju.

Na drugem merjenju je Evenepoel pred tedaj drugim Švedom Jakobom Soderqvistom, lanskim svetovnim prvakom za mlajše člane, prišel že do 34,75 sekunde prednosti.

Soderqvist je imel dobra dva kilometra pred ciljem veliko smole, ko je naredil napako in ni speljal zavoja ter je za kratko končal na cesti. Izgubil je veliko dragocenih sekund.

36-letni Jan Tratnik je bil na prvem merjenju časa še v igri za preboj v deseterico, tudi po dobrih 20 kilometrih, ko je bil na 10. mestu. Toda ob prihodu v cilj, ko so bili na cesti še vsi najboljši, ni prevzel vodstva, ker je v drugem delu preveč popustil. Za dve mesti je zaostal za svojim najboljšim dosežkom na SP, 15. je bil leta 2021 v Belgiji.

Pred tem je edina slovenska predstavnica Nika Bobnar v vožnji na čas osvojila 24. mesto (+5:01,11). Naslov je ubranila 35-letna Švicarka Marlen Reusser (50:24,44).

S članskima vožnjama na čas se je v Kanadi tako začelo 93. SP, brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. V ponedeljek in torek bodo še preizkušnje v mlajših kategorijah ter ekipna vožnja na čas, v kateri pa Slovencev ne bo.

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