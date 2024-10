Evenepoel o Pogačarju: Znova je dokazal, kako izjemen je

Slovenski as Tadej Pogačar je postal šele drugi kolesar, ki mu je uspelo štirikrat zapored slaviti na spomeniku. Od debija na dirki po Lombardiji z novo zmago tako še naprej ostaja neporažen na cestah med Bergamom in Comom. Konkurenti mu tudi tokrat niso segli do kolen, še najbližje je bil Remco Evenepoel, ki meni, da je malo verjetno, da bi kateri koli kolesar ponovil osupljivo leto 2024 Pogačarja.