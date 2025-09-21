Evenepoel o 'ujetem' Pogačarju: Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit

Belgijec Remco Evenepoel je še tretjič zapovrstjo slavil v vožnji na čas na svetovnem prvemstvu. Belgijec je tekmece ugnal za najmanj 1:14 minute. Srebro je pripadlo Avstralcu Jayu Vinu, bron pa Belgijcu Ilanu Van Wilderju.

Najboljši trije v kronometru. FOTO: AP icon-expand

Za Remca Evenepoela je bil to tretji zaporedni naslov po zmagah v Glasgowu 2023 in lani v Zürichu. S tem je na večni lestvici le še za Nemcem Tonyjem Martinom in Švicarjem Fabianom Cancellaro, ki sta bila svetovna prvaka štirikrat. Ob treh zlatih kolajnah ima 25-letni Belgijec še eno srebrno (2019) in dve bronasti kolajni (2021, 2022). Trikrat zapovrstjo sta bila svetovna prvaka doslej le Avstralec Michael Rogers (2003, 2004, 2005) in Martin (2011, 2012, 2013).

Remco Evenepoel FOTO: AP icon-expand

"Precej dobro sem se počutil, že na prvem ravninskem delu so se noge lepo vrtele, obenem nikoli zares nisem šel čez limit. Na prvem klancu je bilo zelo težko, a tam sem pritiskal na polno. Potem sem videl, da imam dovolj veliko zalogo, preden sem na predzadnjem klancu šel na polno. Tlakovci so bili tako zahtevni, težko se je bilo prebiti čez njih. Zmagal sem, to je najbolj pomembno," je v prvem odzivu za organizatorje dejal 25-letni Evenepoel.

"Ni pomembno, kdo je pred tabo. Le od prvega klanca sem skušal pritiskati na vso moč, potem pa privarčevati nekaj moči. Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit, saj je bilo zadnjih nekaj 100 m zelo zahtevnih. Res sem ujel dober dan in upam, da bo tako tudi naslednji teden," je še o lovljenju Tadeja Pogačarja na trasi dejal Belgijec.

