Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Evenepoel o 'ujetem' Pogačarju: Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit

Ljubljana, 21. 09. 2025 17.26 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Juvan , STA
Komentarji
1

Belgijec Remco Evenepoel je še tretjič zapovrstjo slavil v vožnji na čas na svetovnem prvemstvu. Belgijec je tekmece ugnal za najmanj 1:14 minute. Srebro je pripadlo Avstralcu Jayu Vinu, bron pa Belgijcu Ilanu Van Wilderju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Najboljši trije v kronometru.
Najboljši trije v kronometru. FOTO: AP

Za Remca Evenepoela je bil to tretji zaporedni naslov po zmagah v Glasgowu 2023 in lani v Zürichu. S tem je na večni lestvici le še za Nemcem Tonyjem Martinom in Švicarjem Fabianom Cancellaro, ki sta bila svetovna prvaka štirikrat. Ob treh zlatih kolajnah ima 25-letni Belgijec še eno srebrno (2019) in dve bronasti kolajni (2021, 2022). Trikrat zapovrstjo sta bila svetovna prvaka doslej le Avstralec Michael Rogers (2003, 2004, 2005) in Martin (2011, 2012, 2013).

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel FOTO: AP

"Precej dobro sem se počutil, že na prvem ravninskem delu so se noge lepo vrtele, obenem nikoli zares nisem šel čez limit. Na prvem klancu je bilo zelo težko, a tam sem pritiskal na polno. Potem sem videl, da imam dovolj veliko zalogo, preden sem na predzadnjem klancu šel na polno. Tlakovci so bili tako zahtevni, težko se je bilo prebiti čez njih. Zmagal sem, to je najbolj pomembno," je v prvem odzivu za organizatorje dejal 25-letni Evenepoel.

Preberi še Urška Žigart do svojega najboljšega rezultata doslej na SP

"Ni pomembno, kdo je pred tabo. Le od prvega klanca sem skušal pritiskati na vso moč, potem pa privarčevati nekaj moči. Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit, saj je bilo zadnjih nekaj 100 m zelo zahtevnih. Res sem ujel dober dan in upam, da bo tako tudi naslednji teden," je še o lovljenju Tadeja Pogačarja na trasi dejal Belgijec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zame je velika čast, da bom tretjič zapovrstjo na vrhu in se pridružil Rogersu in Martinu. Toda drugo leto bom vsekakor skušal postati prvi s štirimi zaporednimi naslovi, a najprej bom užival v tem zmagoslavju," je še dodal Evenepoel.

kolesarstvo sp kronometer
Naslednji članek

Pogačarjeva ekipa v tej sezoni spisala kolesarsko zgodovino

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slovenoFOB
21. 09. 2025 17.43
+1
Bravo Remco Evenepoel!!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256