Evenepoel ob vrnitvi v sprintu ugnal van Aerta

Tudi na tokratni preizkušnji je bil Remco Evenepoel zelo napadalen in izzval glavni pobeg trojice. Sledila sta mu le Wout van Aert in Britanec Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech). Slednji je nato na enem od številnih kratkih klancev popustil, v boju za zmago pa sta ostala le še oba Belgijca. Evenepoel na zadnjem klancu ni napadel, sprint pa je nato začel s prve pozicije. Presenetljivo je ugnal precej boljšega sprinterja van Aerta, ki po močnem ritmu v zadnjih 60 km ni imel več moči. Tretje mesto je z zaostankom 27 sekund zasedel Portugalec Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG).

Za 25-letnika je Brabantska puščica predstavljala čustveno vrnitev na kolo. Dvakratni olimpijski prvak iz Pariza se je vse od hude nesreče na treningu decembra v domovini pripravljal na soočenje s tekmeci v kolesarski karavani. Po trku s poštnim vozilom med treningom je zanj sledilo dolgo obdobje okrevanja, potem ko si je zlomil ramo, roko in nekaj reber, v zadnjih tednih pa je kljub bolečinam stopnjeval formo pred vrnitvijo na enodnevnih klasikah v Ardenih in okolici.

"To je neverjetno. V zadnjih dneh sem vedel, da sem v dobri formi. Toda nekaj drugega je dirkati v zadnjem delu z van Aertom, ki je v tekmovalni formi in mu ta trasa ustreza," je v prvi izjavi po koncu dejal dvakratni olimpijski prvak. "Prepričan sem bil, da me bo premagal, potem ko sem bil zadnja dva kilometra na čelu in sprintal s tega položaja. Vedno pa je treba dati vse v sprintu. Moj sprint ostaja enak, bodisi gre za zahteven bodisi lažji dan v sedlu, le skozi leta sem postal malce bolj eksploziven, zato sem verjel v sprint," je še dodal Evenepoel.

"Sem presenečen. Na treningih mi je šlo vse bolje, a zmagati na prvi dirki je vedno zahtevno. Takole odpreti sezono je res nekaj izjemnega," je zaključil Belgijec, za katerega je bila to jubilejna 60. zmaga v karieri. V nedeljo ga čaka prvo soočenje s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem. Ta bo po zmagi po Flandriji in drugem mestu ob debiju na Pariz-Roubaixu prav tako na startu enodnevne nizozemske klasike Amstel Gold.