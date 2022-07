Evenepoel po samostojnem napadu še drugič kralj San Sebastiana

45 kilometrov pred ciljem je prvič napadel Remco Evenepoel ( Quick-Step Alpha Vinyl Team). Slediti mu je uspel le Simon Yates , a je bil Belgijec vidno močnejši in po nekaj sto metrih se je uspel otresti še Britanca. Izjemni 22-letnik je do konca ob huronski podpori nad kolesarstvom navdušenega baskovskega občinstva svojo prednost le še stopnjeval. V cilj je pripeljal s prednostjo 1:58 pred drugouvrščenim Pavlom Sivakovom (Ineos Grenadiers), tretji Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) je zaostal 2:31.

Evenepoel letos že pri številki 11

Za kolesarja ekipe Quick-Step Alpha Vinyl je to že 33. zmaga v karieri. Do svoje prve odmevne je pred tremi leti prišel prav na tej preizkušnji, ki mu več kot očitno še kako leži. V tej sezoni je Evenepoel slavil že 11. Med drugim je dobil belgijsko državno prvenstvo v vožnji na čas in domačo spomeniško klasiko Liege–Bastogne–Liege.

S sobotno zmago je postal eden od petih kolesarjev, ki so klasiko po San Sebastianu dobili dvakrat. Pred njim je to uspelo domačinoma Alejandru Valverdeju in Luisu Leonu Sanchezu, Francozu Laurentu Jalabertu in Italijanu Francesco Casagrandeju. Edini, ki se lahko pohvali s tremi zmagami, je Španec Marino Lejarreta, ki se je pod svoje uspehe podpisal med letoma 1981 in 1987.