Evenepoel po trčenju v odprta vrata avtomobila odpeljan v bolnišnico

Po poročanju belgijskega časnika Het Nieuwsblad je bil belgijski kolesar po nesreči pri zavesti in je v sedečem položaju, odet v odejo, ki so mu jo priskrbeli domačini, pričakal prihod reševalnega vozila. Evenepoel naj bi po prvih podatkih utrpel poškodbo rame in zapestja.

"Nekaj časa je ležal na tleh, potem pa se je počasi pobral in sedel na pločnik. Očitno je bil to hud trk, saj je bilo njegovo kolo polomljeno, vrata poštnega avtomobila pa so bila popolnoma zvita. Ko sem prišel do njega, je bil videti smrtno bled, reševalci pa so mu nato dali kokakolo, da je prišel malo k sebi," je belgijskemu časniku povedal Bart, sicer lastnik ene izmed bližnjih trgovin v Oetingenu, ki je dodal še, da je Evenepoelova žena na kraj nesreče prispela sočasno z reševalnim vozilom.