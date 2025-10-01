Svetli način
Evenepoel po zlatu na SP še do naslova evropskega prvaka v kronometru

Lyon, 01. 10. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V. , STA
Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je nazivu svetovnega prvaka iz Ruande zdaj dodal še naslov evropskega prvaka v vožnji na čas. V Franciji je po 24 km zanesljivo ugnal Italijana Filippa Ganno. V tesnem boju za bron je bil na koncu presenetljivo najhitrejši Danec Niklas Larsen. Slovencev ni bilo na startu.

Za Remca Evenepoela je to drugi naslov evropskega prvaka, potem ko je bil kot najstnik najboljši v članski konkurenci že leta 2019. Ima še eno bronasto kolajno (2021). Od leta 2016, ko so na EP začeli nastopati člani, sta se dveh naslovov prvaka veselila še Švicar Stefan Küng in Belgijec Victor Campenaerts.

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel FOTO: Profimedia

25-letni Evenepoel je pot do 67. zmage v karieri tlakoval od samega začetka v Loriolu, ko je zastavil močan ritem. Po vsega sedmih minutah in pol je imel že 14 sekund naskoka pred Filippom Ganno, do drugega vmesnega časa pa je prednost dvignil na 25 sekund.

Tudi kasneje je stopnjeval ritem in zadnji krajši klanec proti cilju v Etoile-sur-Rhonu začel s prednostjo 33 sekund. Na koncu je s časom 28:26 minute s povprečno hitrostjo 50,63 km/h Ganno ugnal za 43 sekund.

Razburljivo je bilo predvsem v troboju za bron. Do kolajne je presenetljivo prišel danski podprvak v tej disciplini Niklas Larsen, ki je bil z zaostankom 1:08 minute za sedem desetink sekunde hitrejši od Britanca Ethana Hayterja, še 35 stotink več pa je zaostal na koncu peti Britanec Joshua Tarling.

Ganna je na EP osvojil tretjo kolajno, po novem ima dve srebrni (2021) in eno bronasto (2022). Za Larsena je to prva kolajna na EP in druga za Dansko v vožnjah na čas, potem ko je leta 2019 na drugem mestu končal Kasper Asgreen.

Preberi še Marlen Reusser rekordni četrti naslov na EP, Eugenia Bujak 18.

Od petka do nedelje bodo na sporedu še cestne dirke z vrhuncem v nedeljo, ko bo na članski dirki po naslovu svetovnega prvaka evropsko krono lovil Tadej Pogačar.

Vožnja na čas, Loriol-sur-Drome – Etoile-sur-Rhone (24 km):

1. Remco Evenepoel (Bel) 28:26

2. Filippo Ganna (Ita) + 0:43

3. Niklas Larsen (Dan) 1:08

4. Ethan Hayter (VBr) 1:09

5. Josh Tarling (VBr) 1:10

6. Daan Hoole (Niz) 1:38

7. Mathias Vacek (Češ) 1:44

8. Stefan Küng (Švi) 1:47

9. Bruno Armirail (Fra) 1:48

10. Alec Segaert (Bel) 1:51

medŠihtom
01. 10. 2025 18.25
pa tolk so ga v živo na prgramu blatili naši velesposobni teve komentatorji. ni blo ene minute, da nebi na njegov račun povedali vsaj eno tretjerazredno pikro izjavo, kot pritiče komentatorju navedene kategorije.
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 10. 2025 18.08
+1
A tokrat ni v luknjo zapeljal?!?! Aja, zo se mu dogaja samo kadar dirka proti Pogiju 😅😅😅
ODGOVORI
1 0
devlon
01. 10. 2025 17.40
+2
je prav celado obrnil?
ODGOVORI
2 0
mahar123
01. 10. 2025 17.25
+3
še sreča,da mu ni zic nagajal
ODGOVORI
3 0
