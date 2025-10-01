Evenepoel po zlatu na SP še do naslova evropskega prvaka v kronometru

Za Remca Evenepoela je to drugi naslov evropskega prvaka, potem ko je bil kot najstnik najboljši v članski konkurenci že leta 2019. Ima še eno bronasto kolajno (2021). Od leta 2016, ko so na EP začeli nastopati člani, sta se dveh naslovov prvaka veselila še Švicar Stefan Küng in Belgijec Victor Campenaerts .

25-letni Evenepoel je pot do 67. zmage v karieri tlakoval od samega začetka v Loriolu, ko je zastavil močan ritem. Po vsega sedmih minutah in pol je imel že 14 sekund naskoka pred Filippom Ganno, do drugega vmesnega časa pa je prednost dvignil na 25 sekund.

Tudi kasneje je stopnjeval ritem in zadnji krajši klanec proti cilju v Etoile-sur-Rhonu začel s prednostjo 33 sekund. Na koncu je s časom 28:26 minute s povprečno hitrostjo 50,63 km/h Ganno ugnal za 43 sekund.

Razburljivo je bilo predvsem v troboju za bron. Do kolajne je presenetljivo prišel danski podprvak v tej disciplini Niklas Larsen, ki je bil z zaostankom 1:08 minute za sedem desetink sekunde hitrejši od Britanca Ethana Hayterja, še 35 stotink več pa je zaostal na koncu peti Britanec Joshua Tarling.

Ganna je na EP osvojil tretjo kolajno, po novem ima dve srebrni (2021) in eno bronasto (2022). Za Larsena je to prva kolajna na EP in druga za Dansko v vožnjah na čas, potem ko je leta 2019 na drugem mestu končal Kasper Asgreen.