Evenepoel pokazal zobe in Rogliča ugnal za 39 sekund

Kolesarska karavana se je na kriteriju po Dofineji preizkusila v vožjni na čas. Etapa med krajema Saint-Germain-Laval in Neulise dolga 34,4 kilometra je pripadla Remcu Evenepoelu (Soudal–Quick-Step), ki je ugnal Josha Tarlinga (INEOS Grenadiers) in tretjeuvrščenega Primoža Rogliča (Bora - hansgrohe). Slovenski as je za Belgijcem zaostal za 39 sekund.