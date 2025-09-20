Svetli način
Kolesarstvo

Evenepoel prepričan, da lahko na svetovnem prvenstvu premaga Pogačarja

Kigali, 20. 09. 2025 10.20

Dvakratni olimpijski zmagovalec Remco Evenepoel je pripravljen na vožnjo na čas na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandi, v kateri bo eden izmed njegovih glavnih tekmecev slovenski as Tadej Pogačar. Belgijec je prepričan, da lahko tudi na zahtevni trasi pride do tretjega zaporednega naslova prvaka v "uri resnice".

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel FOTO: AP

Remco Evenepoel pozdravlja močno konkurenco v kronometru, ki si ga je na zadnjih velikih tekmah povsem podredil. Leta 2023 je postal svetovni prvak v Glasgowu, nato pa je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu osvojil dvojno krono z zmago tako v vožnji na čas kot na cestni dirki. Ob koncu lanske sezone je nato še drugič zapovrstjo slavil v boju z uro v Zürichu.

Tam je cestno preizkušnjo dobil Tadej Pogačar, ki bo v Kigaliju v Ruandi največji tekmec Belgijcu tako na nedeljskem kronometru kot na cestni dirki naslednji konec tedna. "Pozdravljam ta izziv, več nas je, bolje je," je pred prihodom v Kigali dejal 25-letni Belgijec.

"Rad bi osvojil kar največ različnih majic v karieri in doslej sem storil vse, kar sem lahko," je dodal eden najboljših kronometristov v zadnjem obdobju. Na SP še nikoli ni končal nižje od tretjega mesta. "Treniral sem dobro, počutim se odlično, imam močne noge ter dober občutek pred SP. Pripravljen sem," se izziva na zelo zahtevni in razgibani trasi v Kigaliju veseli Evenepoel.

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel FOTO: Profimedia

Kolesarje v Ruandi čaka 40,6 km dolga trasa z okoli 700 m višinske razlike, kar je številne specialiste za ravninske vožnje na čas odvrnilo od SP. Tudi Italijan Filippo Ganna, dvakratni svetovni prvak, se je izzivu odrekel. "To bo svojevrsten izziv, komaj čakam, da se spoprijateljim s traso," dodaja Belgijec.

Pogačar je v zadnjih dneh že preizkusil traso v Kigaliju, kjer bo treba premagati dobrih 12 km vzpona, vključno s tlakovanim odsekom na zadnjem klancu do cilja. Doslej je na SP najvišje v kronometru posegel do šestega mesta v Avstraliji, a trase doslej še niso bile tako po okusu kolesarja, ki bo prav na prvi dan SP dopolnil 27 let. Pogačar je sicer zmagoval na kronometrih tako na dirki po Franciji kot v Italiji. V krog kandidatov za kolajno sodita še Avstralca Luke Plapp in Jay Vine, trasa pa bo najbrž prezahtevna za švicarskega specialista Stefana Künga in nekatere druge.

Zanimiv bo nastop 18-letnega Francoza Paula Seixasa, sicer mladinskega svetovnega prvaka v tej disciplini, pri vrhu pa utegneta biti tudi Mehičan Isaac Del Toro in Španec Ivan Romeo, ob neznanki, ki jo predstavlja Američan Magnus Sheffield.

Profil trase vožnje na čas na SP v Ruandi.
Profil trase vožnje na čas na SP v Ruandi. FOTO: UCI
Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi.
Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi. FOTO: UCI
