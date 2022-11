Evenepoel v lov na rožnato majico

Čakanja je konec. Če so do danes, številni specializirani kolesarski mediji zgolj ugibali, katero tritedensko dirko bo za nastop v novi sezoni svetovne serije izbral Remco Evenepoel, za svetovnega prvaka ni več dvoma. Izbral je Giro d'Italia. Svetovni prvak iz Wollongonga je ravno na Apeninskem polotoku, natančneje v Amalfiju, našel dobre pogoje za vrhunske priprave pred snidenjem s klubskimi kolegi pri Quickstep Alpha Vinylu, obenem pa se je odločil, da s pomočjo instagrama sledilce sporoči, da se v majici svetovnega prvaka, podaja v boj s konkurenti za rožnato majico. "Pošiljam posebno sporočilo. Leta 2023 bom vozil na dirki po Italiji. Zelo se veselim tega in to bo posebna izdaja, saj tja prihajam z mavrično majico," je v posnetku povedal 22-letnik.

