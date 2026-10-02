Evenepoel v Slovenijo po zadnji dres, ki mu manjka v zbirki

"Priprave ne bodo lahke zaradi časovne razlike ob vrnitvi iz Kanade. Upam pa, da bom na evropskem prvenstvu bistveno boljši kot na svetovnem," je pred EP na slovenskih tleh dejal Evenepoel.
V Montrealu je imel slab dan, saj je končal na razočarajočem 12. mestu. V nedeljo si lahko v odsotnosti prve zvezde svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki.
26-letni Belgijec je bil že olimpijski, svetovni in belgijski prvak v cestni dirki in kronometru ter evropski prvak v kronometru, tako da bo v Sloveniji izpustil vožnjo na čas.
Proga cestne dirke, ki je bila zasnovana za Pogačarja, preden je moral odstopiti zaradi hude nesreče na dirki po Španiji, bi morala ustrezati tudi Belgijcu, evropskemu podprvaku v letih 2021 in lani, ko je v Franciji zaostal le za Pogačarjem.
Relativno kratka dirka (196 km) se konča s petimi krogi krožne trase v Šenčurju in okolici, pri čemer ima vsak krog zelo strm vzpon na Možjanco (2,1 kilometra/10,2 %).
Pričakuje se, da bodo njegovi glavni tekmeci v boju za naslov Španec Juan Ayuso, Italijan Giulio Ciccone, Danec Mads Pedersen, Slovenec Primož Roglič ter Francoza Romain Gregoire in Kevin Vauquelin.
V primerjavi s SP je število tekmovalcev na EP skromnejše, saj so nekateri zvezdniki odpovedali nastop in se posvetili pripravam na dirko po Lombardiji. Med njimi sta še Francoz Paul Seixas in Britanec Tom Pidcock, medtem ko sta Nizozemec Mathieu van der Poel in Belgijec Wout van Aert že končala sezono.
"To evropsko prvenstvo je res slabo uvrščeno v koledar mednarodne zveze UCI, ker na njem tekmujejo isti tipi kolesarjev le teden dni narazen, poleg tega pa so nedaleč stran v Italiji enodnevne dirke, na katerih se podeljujejo točke UCI," se je v izjavi za AFP nad sporedom kolesarske sezone pritožil francoski selektor Thomas Voeckler.
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