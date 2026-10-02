Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Evenepoel v Slovenijo po zadnji dres, ki mu manjka v zbirki

Ljubljana, 02. 10. 2026 13.43 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA S.V.
Remco Evenepoel je zmagovalec dirke Amstel Gold Race.

Remco Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na SP.

"Priprave ne bodo lahke zaradi časovne razlike ob vrnitvi iz Kanade. Upam pa, da bom na evropskem prvenstvu bistveno boljši kot na svetovnem," je pred EP na slovenskih tleh dejal Evenepoel.

V Montrealu je imel slab dan, saj je končal na razočarajočem 12. mestu. V nedeljo si lahko v odsotnosti prve zvezde svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki.

26-letni Belgijec je bil že olimpijski, svetovni in belgijski prvak v cestni dirki in kronometru ter evropski prvak v kronometru, tako da bo v Sloveniji izpustil vožnjo na čas.

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel
FOTO: Profimedia

Proga cestne dirke, ki je bila zasnovana za Pogačarja, preden je moral odstopiti zaradi hude nesreče na dirki po Španiji, bi morala ustrezati tudi Belgijcu, evropskemu podprvaku v letih 2021 in lani, ko je v Franciji zaostal le za Pogačarjem.

Relativno kratka dirka (196 km) se konča s petimi krogi krožne trase v Šenčurju in okolici, pri čemer ima vsak krog zelo strm vzpon na Možjanco (2,1 kilometra/10,2 %).

Profil evropskega prvenstva v Sloveniji
Profil evropskega prvenstva v Sloveniji
FOTO: UEC Cycling

Pričakuje se, da bodo njegovi glavni tekmeci v boju za naslov Španec Juan Ayuso, Italijan Giulio Ciccone, Danec Mads Pedersen, Slovenec Primož Roglič ter Francoza Romain Gregoire in Kevin Vauquelin.

V primerjavi s SP je število tekmovalcev na EP skromnejše, saj so nekateri zvezdniki odpovedali nastop in se posvetili pripravam na dirko po Lombardiji. Med njimi sta še Francoz Paul Seixas in Britanec Tom Pidcock, medtem ko sta Nizozemec Mathieu van der Poel in Belgijec Wout van Aert že končala sezono.

"To evropsko prvenstvo je res slabo uvrščeno v koledar mednarodne zveze UCI, ker na njem tekmujejo isti tipi kolesarjev le teden dni narazen, poleg tega pa so nedaleč stran v Italiji enodnevne dirke, na katerih se podeljujejo točke UCI," se je v izjavi za AFP nad sporedom kolesarske sezone pritožil francoski selektor Thomas Voeckler.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
remco evenepoel kolesarstvo

Slovenec bo kolo zamenjal za ugleden položaj pri Red Bullu

24ur.com Kaj slovenske kolesarje na olimpijskih igrah čaka brez Tadeja Pogačarja?
24ur.com Na Euru za Slovenijo tudi državni prvak v veleslalomu in Avstrijec hrvaških korenin
24ur.com 'Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel srh'
24ur.com Prepelič poudarja, da je zaradi Dončića možno prav vse
24ur.com Elšnik: Gol proti Muri je dodatna spodbuda pred reprezentančnimi izzivi
24ur.com Slovenci želijo prvič v zgodovini na SP
24ur.com Rokometaši pred zahtevnima tekmama močno oslabljeni
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Novico sta skrivali več kot leto dni
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
vizita
Portal
Študija ugotavlja, da bi lahko imel priljubljen dodatek nepričakovano slabost
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
cekin
Portal
Mladi zaposleni množično spremljajo oglase za službe. Tudi med delovnim časom
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
moskisvet
Portal
Umrl športni novinar Zoran Milovanovič
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
dominvrt
Portal
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Dvojna igra
Dvojna igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984