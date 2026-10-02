Evenepoel v Slovenijo po zadnji dres, ki mu manjka v zbirki

"Priprave ne bodo lahke zaradi časovne razlike ob vrnitvi iz Kanade. Upam pa, da bom na evropskem prvenstvu bistveno boljši kot na svetovnem," je pred EP na slovenskih tleh dejal Evenepoel.

V Montrealu je imel slab dan, saj je končal na razočarajočem 12. mestu. V nedeljo si lahko v odsotnosti prve zvezde svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki.

26-letni Belgijec je bil že olimpijski, svetovni in belgijski prvak v cestni dirki in kronometru ter evropski prvak v kronometru, tako da bo v Sloveniji izpustil vožnjo na čas.