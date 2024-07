Evenepoel vožnjo Vingegaarda označil za preveč defenzivno in premalo pogumno

OGLAS

Deveta etapa dirke po Franciji.

Tudi Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je podobno kot Tadej Pogačar pokazal željo po napadu, po etapi pa je bil precej nezadovoljen z vožnjo in taktiko Jonasa Vingegaarda, ki jo je označil za preveč defenzivno ter premalo pogumno. Danski kolesar se ja namreč vselej priključil napadu, vendar pri njem ni želel aktivno sodelovati. "Sprejeti moramo strategije in situacije med dirko, toda včasih moraš pri dirkanju pokazati 'jajca', kar pa Jonas tokrat ni storil. Ampak nič zato, dirka je še dolga in vsekakor sprejmem dejstvo, da ni želel pomagati," je bil oster belgijski kolesar. "Jaz in Tadej nisva bila zadovoljna z njegovo reakcijo, deveta etapa bi mogoče že lahko odločila boj za stopničke na Touru. V kolikor bi prišli do vodilne skupine, bi se lahko udarili za zmago in povečali prednost pred ostalimi."

Napad Remca Evenepoela na deveti etapi dirke po Franciji.

Evenepoel, ki se je dvakrat znašel v zaostanku za Pogačarjem, je okaral tudi svoje moštvene kolege: "Povedal sem jim, da me morajo pripeljati na čelo glavnine, ampak me niso, kar mi seveda ni bilo po godu. Nato sem moral sam nadoknaditi zaostanek, na sektorju, kjer sem sicer želel napasti." "Včasih moramo biti agresivnejši, še posebej na etapah kot je bila ta deveta. V kolikor je to potrebno, v boj tudi s širokimi komolci. Na srečo sem imel dovolj dobre noge, da sem zakrpal luknjo," je še dodal. Precej manj oster v primerjavi z Evenepoelom je bil nad taktiko nizozemske ekipe Pogačar. "Iskreno sem to nekako pričakoval. Predvidevam, da podcenjujejo ostale, predvsem Remca Evenepoela in Primoža Rogliča. Jaz in Jonas bi se lahko odpeljala ostalim konkurentom za generalno razvrstitev. Toda vsak vozi svojo dirko, proti temu ne morem nič, je kar je."

Tadej Pogačar na deveti etapi Toura.

Vingegaard je po prihodu v cilj razložil zakaj ni sodeloval ob napadih Pogačarja in Evenepoela. Taktika ekipe je bila namreč, da ostane ves čas vsaj z enim izmed moštvenih kolegov. "V vseh situacijah je bilo bolje, da je ob meni nekdo iz moje ekipe, v primeru, da bi se mi karkoli pripetilo." "Seveda bi bilo na nek način mogoče bolje, da bi pomagal pri napadu, ko sta zaostala Remco in Primož, toda naš cilj je bil, da ne izgubimo časa, zato je bila prava odločitev, da smo počakali," je dejal Vingegaard, ki je imel dvakrat defekt. "Pri prvem defektu mi je svoje kolo dal Jan (Tratnik), nato pa se mi je zgodba ponovila v zadnjih treh kilometrih. Toda ni šlo za popoln defekt, zato sem lahko zaključil etapo na istem kolesu," je povedal Danec, ki je deveto etapo na račun razpoložene ekipe zaključil brez zaostanka.

Wout van Aert je na čelu ekipe Visma-Lease a Bike opravil veliko dela.

"Moštvenim kolegom dolgujem veliko zahvalo, res so se izkazali. Jan mi je dal kolo, ki mi je popolnoma ustrezalo, ostali pa so me držali spredaj. Vsak sektor sem bil na čelu glavnine, tudi, ko nisem več mogel slediti Pogačarju pa so zame nadoknadili zaostanek," je delo ekipe komentiral Vingegaard. In dodal: "Tadej je bil najmočnejši na makadamu. Ta podlaga mu precej bolj ustreza kot meni, še posebej, ko je bil makadam bolj rahel. Kolesarju z mojo težo to ni po godu, težko sem nadzoroval kolo."