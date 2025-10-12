Evenepoel: Vprašal bom Pogačarja, naj prihodnje leto neha dirkati

Tako kot na svetovnem in evropskem prvenstvu je bil Remco Evenepoel tudi v Lombardiji najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja.
"Ko je Pogačar napadel, je šlo vse zelo hitro. Jaz sem bil edini, ki sem še poskusil reagirati, ostali so bili že na meji svojih zmožnosti," je pojasnil Evenepoel.
Zgodba je bila enaka kot na prejšnjih dirkah – ko je tempo visok, lahko Pogačar še nekoliko pospeši, medtem ko preostalim zmanjka moči.
"Na koncu sem spet drugi, a sem zadovoljen z načinom, kako sem do tega prišel. To zimo bomo poskušali priti bližje Pogačarjevi ravni," pravi Belgijec, ki se je v zadnjem času uveljavil kot najboljši kronometrist.
Ko ga je novinar v šali vprašal, ali bi bilo bolje, da Pogačar tekmuje v drugi kategoriji, je Evenepoel hitro odvrnil: "Potem bi imel jaz še bogatejši seznam zmag."
"Morda bom Pogačarja kar vprašal, naj prihodnje leto ali čez dve leti preneha," se je zasmejal Evenepoel. "Ne, to je le dodatna motivacija, da se še bolj približam njegovi ravni. Zadnje tedne sem se vedno boril do konca – to bom odnesel s sabo in pozimi trdo delal, da bom še bližje njemu."
Dirka po Lombardiji je bila tudi Evenepoelovo slovo od ekipe Soudal–Quick Step. V zadnjih metrih je po radijski zvezi še nekaj zaklical v spremljevalni avto, a tega ni želel deliti z javnostjo. "Žal to ostane znotraj ekipe," se je nasmehnil. "Bila je majhna zahvala. A kaj točno sem povedal, bom raje zadržal zase."
