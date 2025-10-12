Evenepoel: Vprašal bom Pogačarja, naj prihodnje leto neha dirkati

Tudi ob svojem zadnjem nastopu za ekipo Soudal–Quick Step se Remco Evenepoel, ki se bo pridružil moštvu Primoža Rogliča in Jana Tratnika (Red Bull-BORA-hansgrohe), ni mogel kosati s Tadejem Pogačarjem. Toda Belgijec je poraz na dirki po Lombardiji sprejel z nasmehom in celo našel čas za šalo. "Če bi Pogačar vozil v drugi ligi, bi imel jaz še lepši seznam dosežkov," je dejal po drugem mestu.

Remco Evenepoel je še enkrat več gledal v hrbet izjemnega Tadeja Pogačarja. FOTO: Profimedia icon-expand

Tako kot na svetovnem in evropskem prvenstvu je bil Remco Evenepoel tudi v Lombardiji najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja. "Ko je Pogačar napadel, je šlo vse zelo hitro. Jaz sem bil edini, ki sem še poskusil reagirati, ostali so bili že na meji svojih zmožnosti," je pojasnil Evenepoel.

Zgodba je bila enaka kot na prejšnjih dirkah – ko je tempo visok, lahko Pogačar še nekoliko pospeši, medtem ko preostalim zmanjka moči. "Na koncu sem spet drugi, a sem zadovoljen z načinom, kako sem do tega prišel. To zimo bomo poskušali priti bližje Pogačarjevi ravni," pravi Belgijec, ki se je v zadnjem času uveljavil kot najboljši kronometrist.

Remco Evenepoel in Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand