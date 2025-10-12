Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Evenepoel: Vprašal bom Pogačarja, naj prihodnje leto neha dirkati

Ljubljana, 12. 10. 2025 13.06 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Tudi ob svojem zadnjem nastopu za ekipo Soudal–Quick Step se Remco Evenepoel, ki se bo pridružil moštvu Primoža Rogliča in Jana Tratnika (Red Bull-BORA-hansgrohe), ni mogel kosati s Tadejem Pogačarjem. Toda Belgijec je poraz na dirki po Lombardiji sprejel z nasmehom in celo našel čas za šalo. "Če bi Pogačar vozil v drugi ligi, bi imel jaz še lepši seznam dosežkov," je dejal po drugem mestu.

Remco Evenepoel je še enkrat več gledal v hrbet izjemnega Tadeja Pogačarja.
Remco Evenepoel je še enkrat več gledal v hrbet izjemnega Tadeja Pogačarja. FOTO: Profimedia

Tako kot na svetovnem in evropskem prvenstvu je bil Remco Evenepoel tudi v Lombardiji najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja

"Ko je Pogačar napadel, je šlo vse zelo hitro. Jaz sem bil edini, ki sem še poskusil reagirati, ostali so bili že na meji svojih zmožnosti," je pojasnil Evenepoel.

Preberi še Neponovljivi Pogačar v šampionskem slogu še petič zapored osvojil Lombardijo

Zgodba je bila enaka kot na prejšnjih dirkah – ko je tempo visok, lahko Pogačar še nekoliko pospeši, medtem ko preostalim zmanjka moči.

"Na koncu sem spet drugi, a sem zadovoljen z načinom, kako sem do tega prišel. To zimo bomo poskušali priti bližje Pogačarjevi ravni," pravi Belgijec, ki se je v zadnjem času uveljavil kot najboljši kronometrist.

Remco Evenepoel in Tadej Pogačar
Remco Evenepoel in Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Ko ga je novinar v šali vprašal, ali bi bilo bolje, da Pogačar tekmuje v drugi kategoriji, je Evenepoel hitro odvrnil: "Potem bi imel jaz še bogatejši seznam zmag."

"Morda bom Pogačarja kar vprašal, naj prihodnje leto ali čez dve leti preneha," se je zasmejal Evenepoel. "Ne, to je le dodatna motivacija, da se še bolj približam njegovi ravni. Zadnje tedne sem se vedno boril do konca – to bom odnesel s sabo in pozimi trdo delal, da bom še bližje njemu."

Dirka po Lombardiji je bila tudi Evenepoelovo slovo od ekipe Soudal–Quick Step. V zadnjih metrih je po radijski zvezi še nekaj zaklical v spremljevalni avto, a tega ni želel deliti z javnostjo. "Žal to ostane znotraj ekipe," se je nasmehnil. "Bila je majhna zahvala. A kaj točno sem povedal, bom raje zadržal zase."

kolesarstvo evenepoel pogačar dirka po lombardiji
Naslednji članek

Pogačar dobrodelni vzpon na Krvavec končal na drugem mestu

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286