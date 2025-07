Evenepoel: Pogačar je močan kot oba Vismina kolesarja skupaj

Na 10. etapi dirke po Franciji je ekipa Visma-Lease a Bike z napadi Mattea Jorgensona in Seppa Kussa skušala izmučiti Tadeja Pogačarja, a je slovenski as brez težav zdržal nalete. Remco Evenepoel je opozoril, da taka taktika Vismo lahko stane moči, in dodal, da bo sam prežal na priložnost iz ozadja, medtem ko se Pogačar in Vingegaard osredotočata drug na drugega.