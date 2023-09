Evenepoelu 18. etapa, Jumbo-Visma tokrat skupaj skozi cilj

Za Belgijca, ki je napadel 29 km pred ciljem ob prvem prečkanju vzpona Puerto de la Cruz de Linares, je bila to jubilejna 50. zmaga v poklicnem kolesarstvu in tretja na letošnji dirki po Španiji. Najboljši je bil še v tretji in 14. etapi.

V skupini najboljših je bila večino časa na čelu prav nizozemska zasedba, tako kot dan prej pa je ritem 30 km pred koncem oziroma na vzponu, ki so ga kolesarji kasneje prepeljali še enkrat do cilja, narekovalo moštvo Bahrain Victorious in skušalo s Špancem Mikelom Lando napredovati v skupnem seštevku.

Potem ko nekaj napadov ni uspelo, sta se na čelo kolone postavila Danec Jonas Vingegaard in slovenski as Primož Roglič ter varovala vodilnega Seppa Kussa ter tokrat z njim ostala vse do ciljne črte. Skorajda skupaj so ciljno črto prečkali 9:29 minute za Evenepoelom, le Vingegaard je zaostal še devet sekund več.