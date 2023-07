Evenepoel najhitrejši na klasiki San Sebastian

Remco Evenepoel je na cestah severne Baskije zmagal že lani ter pred štirimi leti, na vrhu večne lestvice pa se je izenačil z domačinom Marinom Lejarreto (1981, 1982, 1987), sicer prvim zmagovalcem te preizkušnje. Tokrat je iz glavnine Evenepoel napadel 73 km pred koncem na najtežjem vzponu Erlaitz in sprva s sabo odpeljal še Pella Bilbaa (Bahrain Victorious), Aleksandra Vlasova (Bora-hansgrohe) in Italijana Alberta Bettiola (EF Education-EasyPost). Po nekaj kilometrih se je četverica pridružila še dvema ubežnikoma, a sta ta na naslednjem vzponu hitro odpadla, prav tako pa tudi Bettiol. Trojica ubežnikov si je nabrala veliko prednost pred ostankom glavnine, na kratkem in strmem vzponu na Murgil (2,1 km/9,9 %) pa sta se Belgijec in Španec otresla Rusa. Sprint je nato zanesljivo pripadel Evenepoelu, medtem ko je Vlasov na tretjem mestu zaostal 28 sekund. Edini Slovenec Domen Novak (UAE Team Emirates) je bil na baskovski klasiki v službi kapetana Juana Ayusa. Mladi Španec je na 11. mestu za zmagovalcem zaostal 3:02 minute.

Za 23-letnega Evenepoela, ki bo v naslednjih tednih branil zmago na cestni dirki na svetovnem prvenstvu ter skupno zmago na dirki po Španiji, je bila to že 46. zmaga v karieri ter deveta to sezono.

Naslednja enodnevna klasika svetovne serije bo 20. avgusta v Hamburgu.

Izidi, klasika San Sebastian, San Sebastian (230,3 km):

1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal-Quick Step) 5:30:59

2. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) isti čas

3. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-hansgrohe) 0:28

4. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) 2:50

5. Ion Izagirre (Špa/Cofidis) 2:57

6. Toms Skujinš (Lat/Lidl-Trek) 3:02

7. Alex Aranburu (Špa/Movistar) isti čas

8. Rui Costa (Por/Intermarche-Circus-Wanty)

9. Andrea Bagioli (Ita/Soudal-Quick Step)

10. Tiesj Benoot (Bel/Jumbo-Visma)

...

76. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 18:45