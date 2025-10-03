Pogačar v lov na eno redkih zmag, ki mu še manjkajo

V nedeljo bo na jugu Francije potekala deseta izvedba cestne kolesarske dirke za naslov evropskega prvaka. Za razliko od nekaterih prejšnjih izvedb bo letošnja konkurenca izjemno zvezdniška. Tadej Pogačar bo skušal ponoviti uspeh s svetovnega prvenstva v Ruandi, za kar bo moral premagati Remca Evenepoela, Jonasa Vingegaarda in številne druge.

Nobenega dvoma ni, kdo je prvi favorit za naslov prvaka. FOTO: Profimedia icon-expand

Tadej Pogačar bo drugič napadal belo-modro majico evropskega prvaka. Leta 2021 je osvojil peto mesto. Na novinarski konferenci je razkril, zakaj se je odločil, da letos ponovno poskusi. "Če pogledamo samo zadnje zmagovalce, so vedno zmagovali hitri kolesarji. Štiri leta nazaj je zmagal Sonny Colbrelli, čeprav se je zdela trasa bolj primerna za 'klančarje'. Zdaj je končno priložnost tudi za nas, malo lažje kolesarje, da dosežemo rezultat. Evropsko prvenstvo se pogosto križa z našim ekipnim programom in ni med najpomembnejšimi dirkami v koledarju. Letos je lepa priložnost. Dodaten bonus je, da sva tukaj oba z Urško (Žigart, op. a.). Odločil sem se, da pridem in izpustim klasične italijanske klasike (Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine in Lombardijo)."

Jonas Vingegaard na enodnevnih dirkah še nikoli ni premagal Pogačarja, če je ta prišel do cilja. FOTO: Profimeda icon-expand

Povsod, kamor pride, Pogačar velja za favorita. In nič drugače ni niti tokrat. Stavnice mu namenjajo vlogo nespornega favorita (kvota 1,44), medtem ko je kvota na zmago Remca Evenepoela kar 4. Sledijo še Juan Ayuso, Jonas Vingegaard (oba kvota 12), Mattias Skjelmose (19) in prvi domači adut Romain Gregoire (26). "Vedno je treba biti pozoren na najboljše, ampak nikoli ne gre odmisliti možnosti presenečenja. Zame je dobro, če kdo vidi moje ime na startni listi in se zaradi tega obrne, ker to pomeni, da je en tekmec manj," je o konkurentih povedal Pogačar in se nato dotaknil tudi rivalstva z Remcom Evenepoelom, ki ga je pred dvema tednoma ugnal za naslov svetovnega prvaka. "Seveda sva rivala na dirkah, ampak nimam nobenih težav z nikomer, proti kateremu dirkam. Tudi z Remcom sva zelo v redu, zunaj dirkanja imava zelo v redu odnos. Videti je, kot da si vračava udarce, ampak to je samo dirkanje."

Trasa nedeljskega evropskega prvenstva. FOTO: PCS icon-expand