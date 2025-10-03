Pogačar v lov na eno redkih zmag, ki mu še manjkajo

Tadej Pogačar bo drugič napadal belo-modro majico evropskega prvaka. Leta 2021 je osvojil peto mesto. Na novinarski konferenci je razkril, zakaj se je odločil, da letos ponovno poskusi.
"Če pogledamo samo zadnje zmagovalce, so vedno zmagovali hitri kolesarji. Štiri leta nazaj je zmagal Sonny Colbrelli, čeprav se je zdela trasa bolj primerna za 'klančarje'. Zdaj je končno priložnost tudi za nas, malo lažje kolesarje, da dosežemo rezultat. Evropsko prvenstvo se pogosto križa z našim ekipnim programom in ni med najpomembnejšimi dirkami v koledarju. Letos je lepa priložnost. Dodaten bonus je, da sva tukaj oba z Urško (Žigart, op. a.). Odločil sem se, da pridem in izpustim klasične italijanske klasike (Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine in Lombardijo)."
Povsod, kamor pride, Pogačar velja za favorita. In nič drugače ni niti tokrat. Stavnice mu namenjajo vlogo nespornega favorita (kvota 1,44), medtem ko je kvota na zmago Remca Evenepoela kar 4. Sledijo še Juan Ayuso, Jonas Vingegaard (oba kvota 12), Mattias Skjelmose (19) in prvi domači adut Romain Gregoire (26).
"Vedno je treba biti pozoren na najboljše, ampak nikoli ne gre odmisliti možnosti presenečenja. Zame je dobro, če kdo vidi moje ime na startni listi in se zaradi tega obrne, ker to pomeni, da je en tekmec manj," je o konkurentih povedal Pogačar in se nato dotaknil tudi rivalstva z Remcom Evenepoelom, ki ga je pred dvema tednoma ugnal za naslov svetovnega prvaka.
"Seveda sva rivala na dirkah, ampak nimam nobenih težav z nikomer, proti kateremu dirkam. Tudi z Remcom sva zelo v redu, zunaj dirkanja imava zelo v redu odnos. Videti je, kot da si vračava udarce, ampak to je samo dirkanje."
Nedeljska preizkušnja bo potekala na jugu Francije ob reki Roni. V dobrih 202 kilometrih kolesarje čaka 3305 višinskih metrov. Trikrat se bodo kolesarji povzpeli na Saint Romain de Lerps (7 km, povprečen naklon 7,2 %), kar šestkrat pa na Val D'Enfer (1,6 km, povprečen naklon 9 %). Po vrhu zadnjega vzpona na D'Enfer bo do cilja le še dobrih šest kilometrov.
"Zelo strmi klanci in spusti z ostrimi, zahrbtnimi ovinki. Dirka bo zaradi trase zelo zanimiva. Med klanci je veliko ravnine, kar bo verjetno 'držalo skupaj' celotno dirko, da ne bo kaos. Ampak na koncu bo treba imeti dobre noge," je o razgibani trasi povedal Pogačar.
Na poti do nove zmage mu bodo pomagali Tilen Finkšt, Matevž Govekar, Matej Mohorič, Domen Novak, Jaka Primožič, Anže Skok in Mihael Štajnar. "Čim dlje moramo ostati kot ekipa. Sploh od starta bomo morali biti zelo zbrani, da bomo imeli dirko pod nadzorom. Ko bomo enkrat prišli na težje klance, bodo nekatere države že poskušale z daljšimi pobegi. Mislim, da imamo dobro ekipo in se lahko dobro znajdemo," v uspeh verjame kapetan slovenske osmerice.
