Evropska kolesarska zveza zavrača očitke Italijana

Iz evropske kolesarske federacije so pojasnili, da sistem za fotofiniš, uporabljen na prvenstvu stare celine v cestnem kolesarstvu (EtherLynx Vision PRO X), beleži dogajanje na ciljni črti več tisočkrat na sekundo. V primeru dirk na EP kar 13.000-krat. "To omogoča določitev vrstnega reda z izjemno natančnostjo, tudi ob minimalnih razlikah," so pomisleke zavrnili pri evropski zvezi. "Pomembno je poudariti, da fotofiniš ni običajna fotografija. Končna slika je sestavljena iz kronološkega zaporedja posnetkov, zajetih na ciljni črti. Zato vodoravna os predstavlja čas in ne razdalje. To lahko povzroči navidezno popačenje koles in kolesarjev, vendar to nikakor ne vpliva na točnost rezultata," opozarjajo. V kolesarstvu je odločilna referenčna točka najbolj izpostavljen del (tangenta) sprednjega kolesa v trenutku, ko to prečka ciljno črto. Na evropskem prvenstvu uporabljajo dva neodvisna sistema za fotofiniš, ki zagotavljata dve ločeni sliki za preverjanje rezultata, so še dodali. Evropska kolesarska zveza v zvezi s tem ne bo dajala dodatnih izjav.

Remco Evenepoel in Giulio Ciccone FOTO: Profimedia

Dan po tem, ko je zasedel drugo mesto za Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki je postal evropski prvak z razliko 2,8 tisočinke sekunde, je italijanski kolesar Giulio Ciccone zahteval vpogled v posnetek fotofiniša, ki natančno prikazuje trenutek prečkanja ciljne črte. Čeprav je po dramatičnem ciljnem sprintu v Šenčurju športno priznal, da je bil zmagovalec Remco Evenepoel nesporno najmočnejši kolesar na dirki, močno dvomi o pravilnosti odločitve fotofiniša. Kolesar ekipe Lidl-Trek je v obsežni objavi na Instagramu priznal, da je bil "Remco v nedeljo najmočnejši kolesar" in da je "vozil kot prvak ter prikazal izjemno predstavo". A se kljub temu težko sprijazni z drugim mestom po analizi fotofiniša. "Razpoložljive posnetke sem si ogledal že stokrat, a videnega zaporedja dogodkov na ciljni črti še vedno ne morem uskladiti z uradno odločitvijo," je zapisal osmoljenec dirke s ciljem v Šenčurju.