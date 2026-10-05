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Kolesarstvo

Evropska kolesarska zveza zavrača očitke Italijana

05. 10. 2026 21.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Remco Evenepoel in Giulio Ciccone

Evropska kolesarska zveza je v nocojšnji izjavi za javnost zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.

Iz evropske kolesarske federacije so pojasnili, da sistem za fotofiniš, uporabljen na prvenstvu stare celine v cestnem kolesarstvu (EtherLynx Vision PRO X), beleži dogajanje na ciljni črti več tisočkrat na sekundo. V primeru dirk na EP kar 13.000-krat. "To omogoča določitev vrstnega reda z izjemno natančnostjo, tudi ob minimalnih razlikah," so pomisleke zavrnili pri evropski zvezi.

"Pomembno je poudariti, da fotofiniš ni običajna fotografija. Končna slika je sestavljena iz kronološkega zaporedja posnetkov, zajetih na ciljni črti. Zato vodoravna os predstavlja čas in ne razdalje. To lahko povzroči navidezno popačenje koles in kolesarjev, vendar to nikakor ne vpliva na točnost rezultata," opozarjajo.

V kolesarstvu je odločilna referenčna točka najbolj izpostavljen del (tangenta) sprednjega kolesa v trenutku, ko to prečka ciljno črto. Na evropskem prvenstvu uporabljajo dva neodvisna sistema za fotofiniš, ki zagotavljata dve ločeni sliki za preverjanje rezultata, so še dodali. Evropska kolesarska zveza v zvezi s tem ne bo dajala dodatnih izjav.

Remco Evenepoel in Giulio Ciccone
Remco Evenepoel in Giulio Ciccone
FOTO: Profimedia

Dan po tem, ko je zasedel drugo mesto za Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki je postal evropski prvak z razliko 2,8 tisočinke sekunde, je italijanski kolesar Giulio Ciccone zahteval vpogled v posnetek fotofiniša, ki natančno prikazuje trenutek prečkanja ciljne črte.

Čeprav je po dramatičnem ciljnem sprintu v Šenčurju športno priznal, da je bil zmagovalec Remco Evenepoel nesporno najmočnejši kolesar na dirki, močno dvomi o pravilnosti odločitve fotofiniša.

Kolesar ekipe Lidl-Trek je v obsežni objavi na Instagramu priznal, da je bil "Remco v nedeljo najmočnejši kolesar" in da je "vozil kot prvak ter prikazal izjemno predstavo". A se kljub temu težko sprijazni z drugim mestom po analizi fotofiniša.

"Razpoložljive posnetke sem si ogledal že stokrat, a videnega zaporedja dogodkov na ciljni črti še vedno ne morem uskladiti z uradno odločitvijo," je zapisal osmoljenec dirke s ciljem v Šenčurju.

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"Zahtevam vpogled v posnetek fotofiniša, ki natančno ustreza dejanski ciljni črti. Rad bi nedvoumno videl, kako najini kolesi prečkata točno tisto točko, kjer se v skladu s pravili določa cilj. Kajti če o evropskem naslovu odloča 2,8 tisočinke sekunde, menim, da je upravičeno zahtevati, da se ta trenutek prikaže z enako natančnostjo, kot je bila uporabljena za določitev rezultata. Ne zahtevam, da bi televizijski posnetek nadomestil fotofiniš," je dodal Ciccone.

"Če bo ta posnetek potrdil razsodbo, ne bo treba ničesar več dodati. Dokler pa mi tega posnetka ne pokažejo, zame to ostaja vprašanje brez odgovora," je sklenil drugouvrščeni, evropski podprvak iz Italije.

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