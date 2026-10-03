Evropski prvak na mladinski cestni dirki Norvežan Dybing

Najvišje je na koncu posegel Maks Olenik, ki je bil 20. z zaostankom 15 sekund, a je bil dolgo v igri tudi za kolajno. Tudi Gal Stare, na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Kanadi šesti, je poskusil z napadom, si vmes privozil slabo minuto naskoka, a so ga zasledovalci ujeli.

Nato je Stare v zadnjem krogu vozil za Olenika, ki je poskusil z napadom ob zadnjem prečkanju Možjance (2,1 km/10,2 %), a so bili ostali v skupini močnejši.

Odločitev je padla že takoj po začetku klanca, ko je močan ritem sprva narekoval Martinez, nato pa je odskočil Dybing. Do vrha Možjance si je privozil dovolj veliko prednost, da jo je kasneje po vrhu planote ter na spustu in po ravnem do cilja tudi ohranil.

Ciljno črto je prečkal deset sekund pred Martinezom in van den Biggelaarjem, ki sta obračunala za srebro, večji skupini zasledovalcev pa je ostal le boj za četrto mesto.

"Bila je zelo težka dirka, a imel sem dobre noge. Pred začetkom današnje preizkušnje si nisem predstavljal, da mi lahko uspe kaj takega. Vedel sem, da se mi od zadaj malce približujejo, a počutil sem se dobro in imel še nekaj rezerve za zadnje kilometre," je za organizatorje dejal novi mladinski evropski prvak.

Od Slovencev je bil Stare na koncu 38. (+0:42), med 50 najboljšimi pa so bili z enakim zaostankom še 42. Maj Bohak, 46. Vanja Kuntarič Žibert in 48. Urban Repše. Nik Muršec je bil 55. z zaostankom dobrih dveh minut.

Ob 13.30 se bo začela še 130 km dolga preizkušnja za članice, na startu pa bodo od Slovenk Špela Kern, Nika Bobnar in Tjaša Sušnik. Kolesarke najprej čaka ravninskih 85,8 km od Ljubljane do Šenčurja, nato pa še dva kroga v Šenčurju s prečkanjem Možjance.