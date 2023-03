Fantastični Roglič ne popušča: Kisovčan dobil še šesto etapo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec šeste etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. To je bila obenem njegova tretja zaporedna zmaga na omenjeni dirki, s čimer je 33-letni Kisovčan povišal vodstvo v skupnem seštevku.

Šlo je za 193 kilometrov dolgo etapo, ki ni bila gorska, a vseeno zaradi več kratkih in strmih vzponov na tlakovanem cestišču zelo zahtevna. icon-expand Primož Roglič je na začetku nove kolesarske sezone v izjemni formi. FOTO: AP Na koncu jo je odločil sprint šesterice, v kateri je bil trikratni zmagovalec Vuelte, kolesar Jumbo-Visme, močnejši od Britanca Taa Geoghegana Harta in Joaa Almeide. V skupnem seštevku ima zdaj Primož Roglič, ki je zabeležil 68 zmago v karieri, 18 sekund prednosti pred Almeido in 23 pred Geogheganom Hartom.